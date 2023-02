Streaming : les FAI vont devoir bloquer ces 50 sites pirates, voici la liste complète

La justice française intensifie sa lutte contre le visionnage et le téléchargement illégaux de films/séries sur la toile. Dans l'Hexagone, plus de 50 sites pirates risquent d'être prochainement bloqués par les principaux fournisseurs d'accès à Internet.

Il y a près d'un mois, l’Arcom avait annoncé un accord avec les FAI français (Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free) et les ayants droit du sport pour lutter contre le téléchargement illégal et notamment les abonnements IPTV. Cette fois-ci, les principaux fournisseurs d'accès à Internet ont été sollicités par la justice française pour bloquer plus de 50 sites pirates suite à une décision du tribunal judiciaire de Paris, selon le média L'Informé.

Parmi la cinquantaine de sites pirates, certains hébergeaient, par exemple, 31 895 films ou 3 146 séries. Au vu des milliers de contenus illégaux disponibles sur les sites pirates, ces derniers devenaient très populaires grâce à l'arrivée massive des internautes. D'ailleurs, l’ALPA (l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle) a énuméré 2,8 millions de visiteurs uniques français pendant une période de 30 jours. À titre indicatif, JustStream.org et HDStream réunissaient près de 880 000 visiteurs uniques à eux deux.

Afin de lutter contre le visionnage et le téléchargement illégaux de films/séries sur Internet, le tribunal judiciaire de Paris a donné un délai de 18 mois aux FAI pour bloquer les sites pirates en question et les plateformes d'hébergement.

Quels sont les sites pirates que doivent bloquer les FAI ?

Dans la liste dévoilée par le site d’investigation, on retrouve une pléiade de noms de domaine plus ou moins connus tels que Voir-films, Filmstreaming ou Wow-films, mais aussi des plateformes d'hébergement de contenus. Voici l'intégralité des 53 sites pirates que doivent bloquer les FAI.