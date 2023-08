Les pirates exploitent cette faille de l’App Store pour installer des malwares sur les iPhone

Le FBI a publié une annonce de service public dévoilant la popularité grandissante d’une technique qui vise à nous faire installer des malwares sur nos smartphones : faire passer un logiciel malveillant pour une application encore en bêta.

Le FBI a publié un message nous informant que « les cybercriminels implémentent des codes malveillants dans des applications mobiles de bêta-test (apps) afin d’escroquer les victimes potentielles ». Le service TestFlight sur iOS, qui permet aux utilisateurs avertis de tester des applications dont la version publique n’est pas officiellement sortie, est tout particulièrement visé par cette annonce, Google affirmant que les vérifications de sécurité de l'Android Beta Program sont impossibles à contourner.

Les applications lancées à travers Testflight ne sont pas encore déployables, et ne sont donc apparemment pas soumises aux vérifications de sécurité habituelles de l’Apple Store. C’est la faille que les hackers exploitent, après un gros travail d’ingénierie sociale. Car avant de pirater des appareils, il faut tout d’abord appâter des victimes. C’est sur les réseaux sociaux et sur les applications de rencontre que tout se joue.

Les pirates installent des malwares dans les apps de crypto à travers la version bêta

Au fil des conversations, les cybercriminels convainquent leurs victimes d’investir dans les cryptomonnaies à travers une application d’investissement en cryptos encore en bêta. Cela implique que l’expérience ne sera pas forcément fluide, que de nombreuses fonctionnalités seront manquantes, et qu’il y aura certainement des bugs. Mais qu’importe, l’app est proposée sur l’Apple Store. A priori, il n’y a donc rien à craindre… En réalité, les pirates peuvent modifier le code d’une app iOS en bêta en toute discrétion, ce qui leur permet de télécharger et d’installer un malware sur l’iPhone ciblé.

L’app soi-disant légitime demande aux utilisateurs-testeurs de saisir leurs informations personnelles et de déposer de l’argent pour leurs investissements. Ils n’en reverront bien évidemment plus la couleur, et en plus de cela, les hackers détiennent désormais des données personnelles qui leur permettront d’usurper l’identité de leurs victimes et de vider leurs comptes bancaires. D’après le FBI, vous avez peut-être installé une spyware sur votre iPhone si sa batterie se vide anormalement vite, s’il ralentit fortement lors du traitement d’une requête, ou encore si des fenêtres publicitaires apparaissent trop fréquemment.