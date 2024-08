Ce pack Xbox Series X avec Assassin’s Creed Mirage passe à prix ultra canon, vite !

La Xbox Series X vous fait de l’oeil mais vous attendez une belle promotion pour l’acheter ? Le moment est venu ! Toujours en vente à 549,99 € sur le site officiel, vous pouvez trouver le pack complet avec le jeu Assassin’s Creed Mirage à 469,99 € seulement sur Carrefour. À ce prix là, les stocks risquent de s’épuiser rapidement. Ne tardez donc pas pour en profiter.

Il y a quelques jours, Microsoft a lancé les précommandes de trois nouveaux modèles de Xbox Series. Malheureusement pour les fans, ces nouvelles consoles n’apportent que des changements mineurs. D’un point de vue technique, la console n’a pas du tout été améliorée. Vous êtes déçus car vous attendiez ces nouvelles consoles pour vous offrir enfin une Xbox ? Bonne nouvelle, nous avons dégoté pour vous une offre promotionnelle très chouette sur la Xbox Séries X.

La Xbox Series X avec lecteur de disque et 1 To de stockage est toujours affichée au prix de vente officiel de 549,99 euros sur le site officiel de Microsoft. Grâce à Carrefour, vous allez pouvoir vous offrir la console de vos rêves 80 euros moins chère et vous allez en plus avoir en cadeau le jeu Assassin’s Creed Mirage ainsi que 3 mois de Game Pass Ultimate. En effet, ce pack complet est disponible actuellement pour seulement 469,99 euros. Une belle affaire pour profiter d’une console moins chère et pour avoir en plus un jeu gratuit !

Le pack Xbox Series X + Assassin’s Creed Mirage + 3 mois de Game Pass Ultimate à prix bradé

La Xbox Series X est, avec la PS5, la console la plus puissante disponible actuellement sur le marché. Elle tourne avec un processeur AMD Zen 2 gravé en 7nm doté de 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT). On y trouve également 16 Go de RAM et un espace de stockage de 1 To en SSD. Grâce à cette puissance, la Xbox Series X est capable d’afficher une image en 8K HDR et une fréquence d’images jusqu’à 120 FPS. Elle est aussi compatible avec la technologie Ray Tracing qui offre des rendus ultraréalistes des reflets et de la lumière. Les graphismes sont tout simplement époustouflants.

Côté connectique, on profite d’un port HDMI, de deux ports USB-A (3.2), d’un port Ethernet et d'un port de carte mémoire. En ce qui concerne le jeu offert avec la console, Assassin's Creed Mirage est actuellement le treizième et dernier opus sorti de la célèbre franchise des Assassin’s Creed. Cet épisode est un retour aux sources pour Ubisoft qui a préféré se concentrer sur la partie infiltration plutôt que de développer l’aspect RPG. L'action d’Assassin’s Creed Mirage se passe au IXe siècle au Moyen-Orient. Vous jouez Basim, un jeune voleur qui vient de rejoindre le clan de Ceux qu’on ne voit pas. Il va devenir un assassin redoutable et s’embarquer dans une aventure épique.