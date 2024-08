Voici le prix et la date de sortie des trois nouvelles Xbox Series X|S, déjà disponibles en précommande

Nous avions trois modèles de Xbox Series X|S, voilà que nous passons à six. Les nouvelles consoles de salon de la branche gaming de Microsoft ont une date de sortie et une tarification officielles pour la France.

Crédit : Xbox

Lors du Xbox Games Showcase de juin dernier, Microsoft avait annoncé le lancement de trois nouveaux modèles de consoles Xbox Series X et S. Ces machines de salon ont désormais une date de sortie officielle, programmée au 15 octobre 2024, et sont déjà disponibles en précommande.

Nous avons d'abord une nouvelle itération de la Xbox Series S, baptisée Entièrement numérique Robot White 1 To. Comme les autres, elle ne dispose pas de lecteur de disque. En fait, il s'agit exactement du même produit que la Xbox Series S noire (Carbon Black) sortie l'année dernière, mais en blanc. Elle embarque également le même stockage de 1 To, au lieu des 512 Go de la configuration d'origine. Le prix est aussi identique, à 349,99 euros.

Six modèles de Xbox Series

La Xbox Series X se décline en deux nouvelles versions. Nous avons d'abord la console Galaxy Black, qui profite d'un nouveau coloris, mais surtout d'un passage à 2 To de stockage, contre 1 To pour le modèle classique Carbon Black lancé en 2020. Autrement, pas de changement, on conserve bien le lecteur de disque sur cette console, tout de même vendue au tarif de 649,99 euros.

L'autre Xbox Series X à arriver sur le marché se distingue par son coloris blanc (Robot White), jusqu'ici réservé à la Xbox Series S. Mais elle se fait remarquer par son absence de lecteur de disque : il s'agit d'un modèle 100 % numérique, avec 1 To de stockage. En contrepartie de ce manque, elle est commercialisée à 499,99 euros, soit 50 euros de moins que la Xbox Series X 1 To noire avec lecteur. Vous suivez ?

Xbox était déjà accusé de proposer une gamme peu claire pour le grand public, voilà qui ne va pas arranger les choses. Nous avons désormais accès à trois configurations de Xbox Series S et à trois de Xbox Series X. Heureusement que le fabricant ne prévoit pas d'appareil mid-gen pour complexifier encore la situation. Couplée à la communication et au marketing douteux de Xbox, cette multiplication de consoles ne risque pas de détourner les joueurs de PlayStation. Mais le Game Pass est là pour combler toutes ces défaillances et attirer les clients.