Ce MacBook Air 13 pouces M3 survitaminé est 350 € moins cher, vite !

Pour finir l’année 2024 sur une bonne note, Darty nous propose une offre exceptionnelle sur le MacBook Air de 13 pouces avec sa surpuissante puce M3 et une configuration booster avec pas moins de 24 Go de RAM ! Vous pouvez vous offrir cette bête de course pour seulement 1399 euros. Une véritable aubaine pour s’offrir le meilleur ultraportable du moment à prix mini.

Depuis l’arrivée de ses puces maison Apple Silicon, la marque à la pomme propose des ordinateurs portables à la fois surpuissants, avec des finitions haut de gamme mais aussi des dimensions compactes. Ainsi, le MacBook Air 13 pouces avec sa puce M3 s’est imposé comme l’un des meilleurs modèles du marché avec un excellent rapport qualité/prix.

Pour couronner le tout, Darty a décidé de proposer une super offre sur ce modèle dans une configuration améliorée avec 24 Go de RAM au lieu de 16 Go sur le modèle de base. Normalement proposée à 1759 euros, cette version voit son prix chuter à seulement 1399 euros, soit 350 euros de réduction. En plus, vous avez le choix entre 4 couleurs de boitier : Argent, Gris sidéral, Lumière stellaire et Minuit. Et la livraison est gratuite !

Le MacBook Air 13 pouces avec sa puce M3 est un ordinateur portable à la fois ultra performant mais aussi très compact et très endurant pour être emporté avec vous partout. Dans notre version en promotion, la puce M3 est accompagnée par un SSD de 512 Go et 24 Go de RAM pour assurer une fluidité impeccable dans votre travail, même quand vous utilisez des logiciels très gourmands en ressources.

Comme toujours chez Apple, l’écran est magnifique avec sa dalle Liquid Retina de 13,6 pouces qui profite d’une résolution de 2 560 x 1 664 pixels et de la technologie True Tone. Avec son trackpad immense et son Magic Keyboard rétroéclairé, le MacBook Air offre une ergonomie exemplaire. Touch ID permet d’augmenter la sécurité et la webcam Full HD est très pratique pour faire des appels visio professionnel.

Pour terminer en beauté, la puce M3 s’avère très peu énergivore, ce qui lui permet d’avoir une autonomie gargantuesque de 18 heures d’utilisation.