Ce constructeur fabrique et vend des Fiat et des Bugatti, mais ce n’est pas ce que vous croyez

Voir trôner une Bugatti Chiron sur un stand au CES 2024, ce n’est déjà pas banal. Mais voir autour d’elles d’autres Bugatti, des Fiat et même des Dodge, ça ne pouvait que titiller notre curiosité. Nous sommes allés à la rencontre de Bytech, une entreprise pas comme les autres.

Il ne s’agit évidemment pas d’un concessionnaire à la clientèle éclectique, mais de Bytech, un accessoiriste plus connu pour sa marque iHome, ses produits audio, coques pour smartphones ou autres cordons et chargeurs. Mais alors, les Bugatti… les Fiat… nous demanderez-vous ?

Il s’agit simplement de scooters, comme on dit aux USA, c’est-à-dire de trottinettes comme on dit chez nous. Le fabricant a en effet obtenu les licences de ses marques pour fabriquer des trottinettes portant leurs différents logos.

Des Bugatti encore trop rapides !

Sous le badge Bugatti, ce sont trois trottinettes que proposent Bytech: les Bugatti 9, 9 Pro et 10. Si les 9 et 9 Pro sont identiques en taille et en style. Elles pèsent 16 kilos et proposent des roues de 9 pouces comme leur nom le suggère. Elles diffèrent par la puissance de leurs moteurs et donc de leurs vitesses maxi — 30 km/h pour la première, 32,2 km/h pour la seconde. La Bugatti 10, quant à elle, pèse 21,5 kilos et offre des roues de 10 pouces et file jusqu’à 35 km/h. Du fait de ces vitesses maxi supérieures à 25 km/h, elles ne sont pas importables en l’état.

La Bugatti 9 embarque un moteur de 300 watts (600 watts en crête) et une batterie Li-Ion de 360 Wh. La 9 Pro développe 350 watts (700 watts en crête) avec la même batterie de 360 Wh, tandis que la Bugatti 10 offre 1 kW de puissance, avec une batterie de 561 Wh. Ce ne sont pas les plus puissantes des Bugatti, mais c’est peut-être celles que vous pourriez vous payer ! Les engins sont en effet proposés de 1 200 à 1 600 dollars (HT) sur le sol américain. Leur batterie vidée se recharge entre 4 et 8 heures sur une simple prise de courant.

Entre autres raffinements, le feu arrière projette le monogramme « EB » de la marque Bugatti au sol, à la manière de ce que l’on voit lorsque l’on ouvre les portières de nombreuses voitures aujourd’hui. Le plateau arbore des lumières latérales et les châssis sont fabriqués en alliage de magnésium. Des clignotants sont disponibles aux poignées et il y a même un régulateur de vitesse et un ABS sur le frein arrière, ainsi que trois modes de conduite sur chacune. Quant à l’instrumentation, elle se fait par écran tactile sur la Bugatti 10 et par un écran plus classique sur les 9 et 9 Pro. À noter que la Bugatti 10 possède une protection antivol par mot de passe.

Fiat 500… dollars

Quant à la trottinette siglée FIAT 500, elle est plus traditionnelle et, pour respecter les règles de protocole, est forcément plus petite et beaucoup moins chère que ses sœurs au logo du prestigieux constructeur français. La trottinette FIAT pèse 16 kilos et propose un cadre en aluminium, des roues de 8 pouces, un moteur de 350 W et une vitesse maxi de 25 km/h (ce qui en fait d’ailleurs le seul modèle autorisé à rouler sur nos routes) pour une autonomie comprise entre 24 et 32 kilomètres. La trottinette FIAT est proposée au tarif de 500 dollars, hors taxes.