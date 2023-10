Test Navee V40 Pro : une excellente trottinette, efficace et protégée contre le vol

La marque asiatique Navee débarque en Europe et en France donc avec d’ores une vaste gamme de trottinettes électriques. Nous vous proposons de découvrir en notre compagnie la V40 Pro qui occupe un segment que nous qualifierons de médian avec un prix de 499,99 €.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Navee n’est sans doute pas un nom qui vous dit quelque chose et pourtant, c’est le constructeur derrière la plupart des trottinettes Xiaomi haut de gamme diffusées à l’international. Navee a décidé de sortie de son marché domestique avec d’ores et déjà pas moins de 7 modèles. Le premier à passer entre nos mains est la V40 Pro.

Disponibilité

La Navee V40 est disponible chez tous les revendeurs de la marque au prix de 499,99 €. On la trouve notamment à la Fnac et chez Darty en une seule couleur, le classique gris anthracite. Le tarif comprend une rallonge pour faciliter le gonflage des pneus, un câble antivol à code, une clé Allen et une petite pièce en caoutchouc sur lequel nous reviendrons.

Ce tarif place la V40 Pro entre les Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (399 €) et 4 Pro (799 €). Chez Ninebot, on trouvera face à elle la KickScooter F25I par exemple. En réalité, on s’aperçoit que ce segment médian est finalement peu occupé par la concurrence.

Deux clics et c’est prêt

Si l’on pouvait légitimement craindre n’avoir finalement à faire qu’à un clone d’un modèle Xiaomi (bien que dans les faits il faudrait inverser, car le fabricant est dans les deux cas Navee), il n’en est rien ici. C’est en tout cas la vérité pour la V40 Pro, du moins sans rentrer dans la technique. Comme toujours, l’expérience commence par l’ouverture du carton. La trottinette est bien protégée, tout comme les différents accessoires susmentionnés. La documentation multilingue est complète. Rien à redire donc.

La mise en œuvre est particulièrement simple puisque, contrairement à la plupart de ses concurrentes à commencer par Xiaomi, il n’y a pas à jouer de la clé Allen. En effet, il suffit de déplier le tube de direction et la potence puis de les bloquer par un double système de crochet. Navee a en effet rajouté un second pivot permettant de libérer la potence pour qu’elle tourne sur elle-même. Autant dire qu’il ne faut que quelques secondes pour que la V40 Pro soit opérationnelle. Enfin apparemment, car elle doit être activée, c’est-à-dire connectée via Bluetooth à l’application pour smartphone.

Des finitions aux top

Commençons avant d’aller plus loin par un petit tour du propriétaire. Le design est assez classique, avec un solide cadre en aluminium avec des tubes laissés souvent apparents. Cela fait peut-être moins « intégré » que certains concurrents, mais c’est sans doute une question de goût. La peinture poudrée anthracite est d’excellente facture avec un look assez sérieux, puisque les seules touches de couleur proviennent d’un câble rouge et des catadioptres latéraux de couleur orange. On a vu plus fantaisiste, mais les amateurs de discrétion devraient être aux anges.

Le deck antidérapant en caoutchouc strié présente une belle largeur de 160 mm. La V40 Pro ne propose aucune suspension. Le confort résultera des bras et des jambes de l’utilisateur, ainsi que des pneus. En effet, Navee a opté pour de grandes roues de 10 pouces sur lesquelles prennent place des pneus gonflables. Forcément soumis au risque de crevaison, cette option permet de filtrer les vibrations et les petits chocs dans une certaine limite bien entendu. La V40 Pro mesure déplié 1140 x 485 x 1165 mm pour un poids de 16 kg. L’opération de pliage est simple et surtout elle aboutit à une trottinette plutôt compacte une fois pliée (1140 x 160 x 505 mm) grâce au second point de pivot permettant de placer le guidon dans l’axe.

Une grosse batterie pour un moteur puissant

Ce châssis plutôt classique donc accueille sous le deck une batterie 36 V d’une capacité de 7650 mAh gérée par un BMS déployant pas moins de 36 tests alliés à des algorithmes spécifiques afin d’assurer une sécurité maximale. À titre de comparaison, la batterie de la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite est une 5200 mAh. La marque annonce une autonomie de 40 km et sa recharge est assez pratique puisque le connecteur vient se placer sous un cache en caoutchouc directement en haut du deck. Une charge complète prendrait 4,5 heures.

Cette batterie alimente un moteur placé au centre de la roue avant. Il développe une puissance de 300 W et même 600 W en pic. De quoi, toujours selon Navee, venir à bout de pente de 15°. L’accélération est contrôlée par une gâchette placée à portée du pouce de la main droite. Au-dessus du support de cette gâchette, nous trouvons le bouton on/off qui permet aussi d’allumer les feux et changer la vitesse de la trottinette (6, 20 et 25 km/h). De l’autre côté d’un guidon plutôt étroit (485 mm), le conducteur trouvera la manette de frein qui actionne simultanément le frein électronique à l’avant qui va venir récupérer de l’énergie pour la réinjecter dans la batterie, et le frein à disque mécanique placé lui à l’arrière. La V40 Pro dispose d’un E-ABS sur le frein avant, qui va empêcher la roue de bloquer pour réduire la distance de freinage.

Au centre du poste de pilotage prend place un élément fort de cette trottinette : son écran de contrôle. Il se distingue par son design flottant. Il est positionné sur un support qui permet notamment de régler son inclinaison. Cet écran aux finitions impeccables est particulièrement impressionnant avec sa diagonale de 3,5 pouces et sa définition élevée. Il affiche les informations classiques : vitesse instantanée, mode de puissance actif, niveau de charge… mais aussi les éventuelles erreurs comme une surchauffe ou un problème électronique. Un très bel et original écran donc.

Un petit phare LED est placé sous la potence : il s’agit d’un modèle non intégré à celle-ci. Le design est moins fluide, mais ce système permet d’ajuster l’angle d’éclairage. Il peut s’allumer automatiquement lorsque la luminosité faiblit. Le feu LED arrière vient lui s’intégrer au garde-boue avec le crochet maintenant la trottinette en position pliée. Il fait également office de feu-stop.

Il est temps d’aborder la petite pièce en caoutchouc évoquée plus haut. Il s’agit en fait d’une coque dans laquelle vient se glisser un AirTag d’Apple. Le tout vient ensuite se positionner dans le tube de direction que l’on verrouille : l’AirTag est alors totalement invisible. Ainsi vous pourrez connaître en temps réel la géolocalisation de votre V40 Pro dans l’application Localiser d’iOS ou dans un navigateur Web. Simple et ingénieuse, cette solution témoigne du soin apporté à la conception de cette trottinette.

Une application complète

Nous vérifions rapidement les serrages des différentes vis Allen et la pression des pneus. L’activation de la trottinette, indispensable à son utilisation, se passe par une application. Si dans l’App Store vous pouvez trouver une app Navee, il faut utiliser l’incontournable Xiaomi Home. L’appairage se passe sans accroc, l’expérience est fluide. On se retrouve face à une interface personnalisée qui diffère donc de celle des trottinettes Xiaomi. La partie supérieure correspond à ce que l’on pourrait qualifier de tableau de bord virtuel avec l’indication de l’autonomie restante, du mode activé ou encore les données de conduite (vitesse moyenne, kilométrage…).

Plus bas, il est possible de verrouiller la trottinette qui bipera si elle est bougée. Le bip n’est pas très puissant, mais il se fait toutefois entendre dans un rayon d’une dizaine de mètres autour de l’engin. L’alerte est aussi envoyée au smartphone. Plusieurs réglages sont aussi à votre disposition : éclairage permanent du feu arrière, éclairage automatique du phare avant en fonction de la luminosité ou encore ajustement de l’intensité de la récupération d’énergie. C’est bien entendu par l’intermédiaire de cette application que vous mettrez à jour la trottinette.

Des Watts oui, mais qui restent sous contrôle

Il est à présent temps de prendre la route. Premier constat, on se sent bien sur la Navee V40 Pro. La hauteur du guidon est parfaite tout comme sa largeur pourtant réduite afin de permettre se glisser facilement dans le flot de la circulation. Les commandes sont bien placées et accessibles naturellement. La gâchette d’accélération se manipule aisément avec le pouce droit. Sa course relativement importante permet de doser précisément la vitesse de la trottinette. Mais l’écran n’est pas toujours parfaitement lisible lorsque le soleil est bien présent. Sa surface brillante se montre sensible aux reflets. Dommage. En revanche, dans de meilleures conditions, meilleures pour sa lisibilité en tout cas, on peut apprécier sa définition élevée avec des indications affichées avec finesse.

Le moteur délivre sa puissance de manière tout à fait contrôlée, sans la brutalité de certains modèles qui peuvent alors désarçonner, dans tous les sens du terme, les « pilotes » les moins aguerris. Pour autant, la V40 Pro a la santé. Elle atteint rapidement sa vitesse maximale avec une accélération très agréable. Le moteur avant se montre en prime plutôt silencieux. Et face aux pentes cela donne quoi ? Malgré nos 80 kg, il parvient à conserver une vitesse comprise entre 18 et 25 km/h sur les pentes peu importantes et/ou courtes.

Sur les plus forts pourcentages que nous ayons autour de nous, une pente de 100 mètres autour des 12 %, nous n’avons eu à mettre pied à terre et nous sommes arrivés en haut à 14 km/h. Une belle performance, donc. La différence entre les différents modes est réelle, au-delà même de la simple question de la vitesse de pointe. Le réglage médian peut être recommandé pour les débutants sur route mouillée.

Un freinage jamais brutal et une trottinette rassurante

Lorsque la pente s’inverse, le freinage de la V40 Pro se montre lui aussi plutôt convaincant. Le frein arrière offre le toucher classique des systèmes à câble. Le toucher n’est pas aussi agréable qu’avec de l’hydraulique, mais le freinage fonctionne bien et sans bruit. Il se combine au système de frein moteur/récupérateur d’énergie. Celui-ci est très efficace et nous avons pu rouler en utilisant que ce frein électronique durant de nombreux kilomètres réalisés en fin de journée, sans beaucoup de trafic donc. Pour cela, nous l’avons depuis l’application réglé sur « fort ». Sur chaussée humide, il faut toujours redoubler d’attention pour éviter des freinages brutaux menant au blocage de la roue arrière. Mais avec l’expérience, rien d’insurmontable à notre sens.

La Navee V40 Pro s’est montrée stable et rassurante. Elle n’est pas traitresse et permet d’aligner les kilomètres sans avoir la peur au ventre. Son châssis est robuste et rigide. Son plateau offre une grande surface pour changer de position et soigner l’équilibre des masses qui est déjà excellent grâce à l’intégration au plus bas de la batterie, un composant assez lourd. Pour autant, la trottinette est maniable et offre même un visage sportif lorsque la confiance est là. Un bel équilibre, donc. En l’absence de suspension, le confort n’est pas exceptionnel. Les pneus à air parviennent toutefois à filtrer quelques vibrations, mais le gros du travail viendra de vos jambes et de vos bras. Les poignées sont agréables et ne glissent pas. Leur grande taille facilite aussi le passage des bateaux et des pavés.

Le « double » pliage ne pose aucune difficulté. Une fois bloqués, les verrous se manipulent aisément tout en assurant une belle rigidité. La V40 Pro pèse son poids. La porter sur quelques marches passe encore, mais au-delà il faudra du biceps. Le fait d’avoir le guidon aligné sur le corps de la machine facilite sans nul doute le portage surtout lorsqu’il s’agit de traverser la foule dans une station de RER bondée.

Une autonomie solide

En ce qui concerne l’autonomie, nous ne sommes pas parvenus à atteindre les 40 kilomètres annoncés par Navee. Mais c’est le cas avec tous les modèles. Pour notre part, sur des parcours nerveux avec beaucoup de relances, d’accélération et quelques pentes, le tout en mode S, nous avons pu dépasser les 25 kilomètres. Une distance qui nous semble largement satisfaisante pour la plupart des utilisateurs. Avec un pilote plus léger affrontant de grandes lignes droites, il certainement possible de se rapprocher des 40 kilomètres.