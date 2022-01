PopCorn Time : le Netflix gratuit ferme ses portes pour de bon

PopCorn Time, la célèbre application de streaming et véritable bête noire de Netflix et de Hollywood, vient d'annoncer sa fermeture définitive ce mardi 4 janvier 2022. La nouvelle a été confirmée par le groupe à l'origine de la création de la plateforme pirate.

C'est la fin d'une épopée marquée par de nombreux procès, des coups d'arrêt et de multiples retours. Mais ça y est, l'industrie du cinéma a réussi à faire tomber l'un de ses principaux ennemis : PopCorn Time. Lancée en 2014, l'application de streaming pirate a très vite rencontré un succès monstre auprès des utilisateurs. Il faut dire que la plateforme permettait d'accéder à un vaste catalogue de séries et films récents, au grand dam de Netflix, Amazon, HBO et consorts et des studios du monde entier.

Déjà en 2015, Reed Hasting, le directeur général de Netflix, mettait en garde ses investisseurs contre la montée en puissance de PopCorn Time : “Le piratage demeure l'un de nos plus grands concurrents”, assurait-il à l'époque. Sans surprise, il n'a pas fallu longtemps pour que la justice américaine s'attaque à la plateforme, aboutissant d'ailleurs à de nombreuses reprises à des fermetures administratives du site.

PopCorn Time, l'ennemi numéro 1 du 7e art

Seulement, ses créateurs avaient fait en sorte de laisser le code de l'application en open-source à disposition sur GitHub, permettant ainsi à d'autres développeurs de créer des sites miroirs et de faire perdurer le service. PopCornTime.app, le plus important fork de la plateforme, a d'ailleurs été poursuivi en justice en mars 2021 par un groupe de studios indépendants.

Malgré les multiples plaintes à leur encontre, les créateurs de Popcorn Time ont toujours affirmé ne pas être responsables du piratage, le service se contentant seulement d'héberger des liens “torrents”, sans proposer directement les œuvres protégées par les droits d'auteur : “Le monde du torrent était là avec des millions d'utilisateurs bien avant nous et sera là avec des milliards d'utilisateurs bien après nous”, clamait l'un des développeurs en 2015 à nos confrères du site Bloomberg.

Clap de fin officiel pour PopCorn Time

Ce mardi 4 janvier 2022, le groupe à l'origine de l'application a envoyé un mail à de nombreux journalistes pour officialiser sa fermeture définitive. Pour illustrer ces adieux en bonne et due forme, les développeurs ont partagé une image contenant le célèbre logo de la plateforme (en deuil cette fois-ci) avec un tableau dévoilant la part que représentait PopCorn Time dans les recherches en ligne au fil des années.

Pour rappel, le piratage a toujours été la bête noire de l'industrie cinématographique. Cependant en raison de la pandémie et du choix des studios de diffuser leurs films à la fois en salle et sur les plateformes de streaming, le phénomène s'est amplifié. Comme l'ont révélé nos confrères du site Deadline ce mercredi 5 janvier, le téléchargement illégal de Black Widow aurait fait perdre 530 millions d'euros à Disney cette année.

Source : Bloomberg