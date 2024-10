IPTV : le chef d’un réseau d’abonnements pirates finit sous les verrous

La police britannique vient d'annoncer l'arrestation d'un homme suspecté d'être à la tête d'un important réseau de vente d'abonnements IPTV pirates.

Il ne fait pas bon être un pirate au Royaume-Uni. Ces dernières années, les autorités britanniques ont multiplié les coups de filet importants. On pense notamment à l'arrestation des cinq têtes pensantes de Flawless, service d'IPTV pirate qui permettait d'accéder aux matchs de la Premier League. Au total, les peines de prison prononcées à leur encontre s'élèvent à plus de 30 ans.

Mark Gould, cerveau du projet, a écopé de la sanction la plus lourde, à savoir 11 ans derrière les barreaux. Il avait fait appel de cette décision dans l'espoir de réduire sa peine, mais les juges de la Cour d'appel britannique en ont décidé autrement.

Le chef d'un réseau pirate IPTV arrêté

Et en ce jeudi 17 octobre 2024, la police londonienne a partagé des informations sur sa dernière prise. “Un homme de 38 ans été arrêté pour suspicion de délits de droit d'auteur et de blanchiment d'argent, après avoir été soupçonné d'avoir vendu des forfaits de streaming illégaux en gros pour que d'autres les vendent au public”, explique le corps de police de la capitale anglaise.

En plus des perquisitions menées au domicile du suspect, la police affirme avoir également effectué des fouilles à quatre adresses commerciales situées à Wolverhampton et Coventry. Du matériel, à savoir un serveur, a été saisi par les agents dans un data center.

Un serveur multiswitch récupéré par la police

Grâce à des images partagées par la police, on remarque d'ailleurs qu'il ne s'agissait pas d'un serveur “classique”, mais plutôt d'un multiswitch. Cet appareil est généralement utilisé pour distribuer des signaux de télévision par satellite à plusieurs récepteurs à partir d'une seule parabole et d'un seul LNB. Pratique donc quand on est à la tête d'un réseau pirate de flux IPTV.

D'après les précisions de la PIPCU (ndrl : Unité spécialisée dans les crimes contre la propriété intellectuelle), le suspect vendait des forfaits pour accéder illégalement aux chaînes du groupe Sky, mais aussi à celles d'autres diffuseurs. “Nous sommes reconnaissants à l'unité de lutte contre la propriété intellectuelle de la police d'avoir mené cette action. Nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour protéger notre contenu contre le vol et pour contribuer à la sécurité des consommateurs”, a déclaré Matt Hibbert, directeur du groupe anti-piratage chez Sky.

Source : Torrent Freak