Les Pixel 6 Pro ont un énorme bug depuis des mois et Google ne fait rien

Les propriétaires de Pixel 6 Pro n'en peuvent plus. Malgré les multiples rapports concernant un gros bug, Google n'a déployé aucun correctif à ce jour. Pire : la firme n'a même pas reconnu le problème.

Quand Google a publié les dernières notes de mise à jour concernant ses smartphones Pixel, beaucoup les ont parcouru en espérant y voir enfin la correction d'un bug qui les ennuyait depuis des mois. Ce fut le cas pour celles et ceux touchés par le dysfonctionnement de la navigation par gestes ou par boutons. D'autres sont arrivés à la fin de l'article avec un goût amer en bouche, ne constatant aucune mention de ce qu'il attendaient. Ces personnes ont un point commun : elles possèdent toutes un Pixel 6 Pro.

Le bug concerne l'application caméra. Quand vous enregistrez une vidéo avec le téléobjectif en 4K 30 ips et que vous changez de lentilles en zoomant/dézoomant sur l'image, l'application se ferme en affichant le message “Un problème est survenu, une partie de la vidéo n'a peut-être pas été enregistrée“. Ce n'est pas le cas puisque le fichier se coupe au moment où survient le bug. La vidéo est donc complète.

Google n'a toujours pas corrigé ce bug très pénible des Pixel 6 Pro

Il est important de noter que tous les Pixel 6 Pro ne sont pas concernés. En revanche, les propriétaires de ceux qui le sont n'en peuvent plus. Certains ont constaté ce comportement au début de l'année 2025 et attendent toujours une solution.

D'autres disent qu'ils peuvent passer d'un zoom 1x à 4x dans un sens ou dans l'autre sans aucun problème lors de l'enregistrement d'une vidéo 4K 30 ips. À ce stade, impossible de déterminer la cause du souci, ni pourquoi il n'est pas généralisé à tous les Pixel 6 Pro.

De son côté, Google n'a pas reconnu le bug officiellement. Sur Reddit, un utilisateur impacté raconte avoir contacté le service client de la firme à ce sujet. Un conseiller lui a répondu qu'il s'agit d'un problème matériel réparable pour 250 €. On ignore de quoi il s'agit exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune solution logicielle ne fonctionne, même réinitialiser le Pixel.