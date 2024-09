Sur Cdiscount, le SSD Samsung 990 EVO 1 To est à un bon prix avant les French Days

Vous avez l'intention de vous offrir un SSD interne pour booster les performances de votre ordinateur ? Si c'est le cas, sachez que le Samsung 990 EVO de 1 To est proposé à un bon prix sur le site Cdiscount.

À moins d'une semaine du coup d'envoi de l'édition automnale des French Days 2024, Cdiscount propose un SSD interne Samsung à un bon prix. Alors qu'on peut le trouver aux alentours des 100 euros sur le site officiel de la marque, le Samsung 990 EVO d'une capacité de 1 To est vendu au prix exact de 68,99 euros. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison standard en point relais.

Parfait pour une utilisation de type bureautique ou gaming, le modèle 990 EVO de Samsung (référence MZ-V9E1T0BW) est un SSD interne au format M.2 qui bénéficie de bonnes performances grâce à une vitesse de lecture allant jusqu'à 5000 Mo/s et une vitesse d'écriture maximale de 4200 Mo/s. À part les vitesses de lecture et d'écriture, l'autre avantage du SSD est la prise en charge des interfaces PCIe 4.0 x4 et PCIe 5.0 x2. Le SSD Samsung 990 Evo embarque aussi le Modern Standby qui permet de rester connecté à Internet et de recevoir toutes les notifications, même en mode basse consommation.