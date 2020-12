Cdiscount Black Friday Noël : les offres qui méritent d’être sous votre sapin

Le Black Friday Cdiscount arrive très bientôt ! En attendant, l’enseigne en ligne française à l’image des autres commerçants propose une pléiade de bons plans et promotion dans le cadre de la Black Week. Les produits high-tech sont plus abordables que jamais et c’est l’occasion rêvée de préparer les cadeaux à mettre sous le sapin de Noël. Nous avons repéré quelques offres high-tech Black Friday Cdiscount dans notre sélection de produits qui permet de se faire et faire plaisir à petit prix.

Le top des offres high-tech Black Friday Cdiscount pour Noël

La Black Friday Week Cdiscount (semaine qui précède le Black Friday) bat son plein et c’est l’occasion idéale afin de faire vos achats en prévision de Noël qui approche à grands pas. Vous avez ainsi la possibilité de trouver des bons plans sur un grand nombre de produits high-tech. Nous en avons également déniché plusieurs sur les écouteurs et casques audio, la Nintendo Switch, les smartphones et forfaits mobiles, les jeux et accessoires PS4, les montres et bracelets connectés, les enceintes connectées mais aussi sur les enceintes son Bluetooth !

Borderland 3 sur PS4 à 6,99 €

Borderlands 3 est proposé à 6,99 € seulement pour la Black Week Cdiscount. Il s’agit d’un jeu de tir FPS sorti en septembre 2019. Dans ce 3ème opus de la saga du même nom, le joueur est invité à découvrir de nouveaux mondes et d’affronter ses ennemis avec l’un des quatre Chasseurs de l’Arche proposés, des héros en quête de trésors avec chacun leurs propres compétences et options de personnalisation.

Forfait Cdiscount Mobile 80 Go à 8,99 €

On continu notre top des offres Black Friday avec le forfait Cdiscount Mobile 80 Go à 8,99 € pendant 12 mois. Vous avez jusqu’à ce jeudi 3 décembre 2020 inclus pour profiter de ce bon plan. A l’issu des 12 mois de promo, le tarif mensuel du forfait passe à 16,99 euros. Etant sans engagement, vous pourrez aller voir un autre opérateur pour un forfait similaire ou plus avantageux.

Ce forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et 80 Go de données mobiles en 4G. Il accompagne aussi le client ou la cliente au sein de l’Union Européenne et dans les DOM avec des appels, SMS et MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe web dédiée de 8 Go en 4G.

Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. La carte SIM est facturée une au tarif de 10 euros lors de l’étape de la commande et il est possible de conserver son numéro de mobile actuel.

SSD PNY CS900 à partir de 15,99 €

Le SSD PNY CS900 fait l’objet d’une belle réduction pendant la Black Week Cdiscount. Il est en effet possible de se procurer la version 120 Go à 15,99 € au lieu de 29,99 € et celle de 240 Go à 24,99 € au lieu de 39,99 € et celle de 480 Go à 44,99 € au lieu de 79,99 €. Il sont idéals pour booster le système et les applications de tous les types d’ordinateur et disposent d’une interface Serial ATA III/6 GBPs offrant des vitesse de lecture/écriture séquentielle : jusqu’à 550Mo/s / 515Mo.

Balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 26,99 €

Pour la Black Week Cdiscount, la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 passe sous la barre des 30 €, à très exactement 26,99 €. Cette balance connectée vous permet d’avoir pas moins de 10 informations précises sur la composition de votre corps telles que : la masse graisseuse, la masse osseuse, la masse musculaire et bien sûr le poids en kilogrammes.

Connectée, vous pouvez avoir un relevé détaillée de ces mesures en téléchargent gratuitement l’application Mi Fit sur votre smartphone ou tablette. La synchronisation entre la balance et votre smartphone / tablette se fait quasi instantanément et vous aurez ainsi la possibilité de consulter l’évolution de votre progression sous forme de graphiques.

La connexion via votre smartphone ou tablette se fait via le Bluetooth 4.0 et vous pouvez créer jusqu’à 16 profils différents, rendant idéal cet accessoire connecté pour toutes les familles. Enfin, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 fonctionne avec 3 piles AAA standards, non incluses.

SSD interne M.2 NVMe PNY CS3030 500 Go à 64,99 €

Le SSD interne M.2 NVMe PNY CS3030 500 Go est à 64,99 €. Concernant les caractéristiques technique du SSD, ce dernier propose des débits de transfert de 3500 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture. Il est compatible avec les PC équipés d’une baie M.2 2280 tournant sous les systèmes d’exploitations Linux, Apple MacOS X, Ubuntu 14, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10.

Ce périphérique de stockage bénéficie aussi d’une conception de pointe basée sur la technologie flash NAND. De ce fait, il consomme moins d’énergie et peut fonctionner à une température plus basse. Les bruits de fonctionnement sont, d’ailleurs, presque inaudibles. Par ailleurs, votre ordinateur profite d’un démarrage et d’une extinction plus rapides ainsi que d’une réactivité accrue lors des lancements des programmes même les plus lourds.

Kit de démarrage Philips Hue + 4 ampoules White à 89,99 €

Si vous envisagez de vous équiper de produits de la gamme Philips hue, sachez qu’il est possible de se procurer le kit de démarrage comprenant 3 ampoules + 1 Ampoule E27 Bluetooth White à 89,99 € au lieu de 119,99 € à l’occasion de la Black Week Cdiscount. En plus des ampoules, vous avez également le pont de connexion ainsi qu’un interrupteur variateur inclus dans le kit. L’essentiel pour commencer à connecter votre maison à prix contenu.

TV 4K Continental Edison 50″ à 239,99 €

Cette TV Continental Edison d’un diagonale de 50 pouces (125,7 cm) embarque 3 ports HDMI et 2 ports USB et une sortie audio numérique (optique). D’une définition 4K, elle embarque également un Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Coté audio, on retrouve deux haut-parleurs d’une puissance de 8 watts chacun.

Afin d’améliorer l’expérience cinématographique, l’achat d’une barre de son pour TV est donc assez recommandée. Non connectée, vous pouvez solutionner ce petit détail en achetant par exemple un Fire TV Stick Amazon si vous souhaitez accéder au différents services de streaming vidéo et autres applications.

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 399 €

Si vous souhaitez acquérir le Samsung Galaxy Note 10 Lite, sachez qu’il passe pour la première fois sous la barre des 400 € à l’occasion de la Black Week Cdiscount. Le smartphone de Samsung y est proposé à 399 €. Une excellente opportunité pour les personnes cherchant un smartphone performant sans pour autant casser leur tirelire et une excellente idée de cadeau de Noël !

Oppo Reno 10x Zoom à 399 €

Superbe offre pour le Oppo Reno 10X Zoom qui passe à 399 € au lieu de 699 € en moyenne. Ce smartphone sorti en 2019 embarque le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 855 Octo-Core cadencé à 2.8 GHz, 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage interne, extensible via micro SD.

Le terminal arbore un écran AMOLED de 6.65″ de définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels et 387 ppp. Sa batterie 4065 mAh compatible avec la charge rapide VOOC 3.0 lui assure une excellente autonomie. La partie photo est assuré par un capteur photo principal de 48+8+13 MP et le smartphone embarque également un zoom hybride 10x pour des photos nettes et claires même à distance.

Pour la connectique on retrouve un port USB-C, ainsi qu’un port jack 3.5mm. Les technologies Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, , NFC, reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte digitale sous l’écran sont également de la partie. Enfin, l’appareil a des dimensions de 162 x 77.2 x 9.3 mm pour 215 grammes et tourne sous Android 9.0 avec ColorOS 6.0.

Apple MacBook Air 13,3 (2020) à 899,99 €

C’est bien le MacBook Air 13,3 version 2020 coloris gris sidéral qui passe à 899 € sur Cdiscount à l’occasion de la Black Week. Ce Macbook est construit autour d’un écran de 13 pouces et d’un clavier Magic Keyboard avec rétroéclairage, comme celui du MacBook Pro de 16 pouces sorti fin 2019.

L’ordinateur est alimenté par un Core i3 dual-core et peut monter jusqu’au Core i7 quad-core (processeurs de 10e génération) et dispose de 128, 256 Go ou 1 To de stockage interne. Enfin, il est équipé de 8 à 16 Go de RAM, de TouchID et de deux ports Thunderbolt 3.