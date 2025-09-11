Le casque Sony WH-1000XM5 est à un prix fou (-48%) : une offre à ne pas manquer !

L'excellent Sony WH-1000XM5 est à un super prix. Le casque est proposé à quasiment la moitié de son prix de référence. Découvrez tous les détails sur cette offre attractive.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

On ne le présente plus. Le Sony WH-1000XM5 est l'une des références du marché des casques à réduction de bruit active, si ce n'est le modèle le plus apprécié. Avec la sortie récente de son successeur, le XM6, son prix est un peu plus accessible.

Alors qu'il fallait compter 420 € au lancement, le prix du Sony WH-1000XM5 tourne plutôt autour des 300 € depuis quelques semaines. En ce moment, il est en promo pour moins de 230 €. Il est à 223,15 € très exactement chez AliExpress. Cela correspond à une réduction de 48% par rapport au prix de départ.

Ce produit est certifié authentique par Aliexpress qui garantit un délai de livraison de 2 à 10 jours ouvrés depuis ses entrepôts en Espagne. Notez que cet achat est éligible à un retour gratuit dans les 15 jours suivant la réception du produit.

Sony WH-1000XM5 : une qualité de son toujours au top

Le Sony WH-1000 XM5 n’a rien perdu de son attrait malgré la sortie du XM6. C’est encore l’un des tout meilleurs du marché, avec une excellente qualité de son et une réduction de bruit active de premier plan.

Grâce à son transducteur de 30 mm optimisé pour une performance sonore de haute qualité, le XM5 offre une signature sonore équilibrée sur toutes les fréquences, avec des basses profondes, ainsi que médiums et aigus clairs. Vous pouvez évidemment affiner le rendu sonore depuis l’application Sony Sound Connect grâce à plusieurs préréglages disponibles dans l’égaliseur. Un ajustement manuel est également possible.

Et grâce aux quatre microphones dédiés à la voix, la qualité des appels est au rendez-vous, même dans des conditions venteuses. La réduction de bruit quant à elle est réglable selon l’intensité souhaitée, du niveau maximal jusqu’au mode ambiant qui laisse passer certains sons environnants pour vous permettre de rester en contact avec votre environnement.

Grâce à la technologie Adaptative Sound Control, le Sony WH-1000 XM5 est aussi capable d’ajuster automatiquement la réduction de bruit en fonction de chaque situation (marche, course, transport).

Enfin, pour ce qui est des codecs pris en charge, le casque Sony est compatible le AAC, SBC, mais aussi avec le LDAC (jusqu'à 990 kb/s). Quant à l’autonomie, elle s’étend jusqu’à 30h avec l'ANC activé.