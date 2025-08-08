Le casque Sony WH-1000XM4 n’a jamais été aussi peu cher grâce à cette offre Amazon

L'excellent WH-1000XM4 de Sony fait l'objet d'un bon plan intéressant à saisir chez Amazon. Actuellement, le célèbre casque à réduction de bruit active passe sous la barre des 190 euros grâce à une offre venant de la plateforme allemande du géant de l'e-commerce.

Amazon vous invite à vous rendre sur la version allemande de son site e-commerce pour bénéficier d'une belle offre sur le Sony WH-1000XM4. Proposé dans un coloris noir, le casque sans fil à réduction de bruit active est au prix exact de 181,50 euros quand le produit est ajouté lors de l'étape de la commande.

Pour information, des frais de port à hauteur de 5,53 euros sont appliqués pour une livraison de l'article en France. En prenant en compte ce supplément tarifaire, le casque revient à 187,03 euros seulement.

Lancé par Sony il y a cinq ans, le WH-1000XM4 embarque un processeur HD QN1 qui donne la possibilité aux utilisateurs de bénéficier d'une réduction de bruit et de profiter pleinement de leurs playlists musicales.

Le casque sans fil du géant japonais dispose d'une autonomie qui peut avoisiner les 38 heures en fonction de son utilisation. Un temps de chargement de 10 minutes seulement est nécessaire pour avoir 5 heures d’écoute supplémentaire, depuis la fonction de charge rapide.

Les futurs acquéreurs du Sony WH-1000XM4 pourront également découvrir plusieurs fonctionnalités comme le Quick Attention, le mode Speak-to-Chat, la connexion multipoint, l'écoute intelligente, les commandes tactiles et la compatibilité avec les assistants vocaux. Pour en savoir plus, nous vous invitons à jeter un oeil à notre article consacré au test du Sony WH-1000XM4.