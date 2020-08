Sony officialise le WH-1000XM4, successeur du roi des casques à réduction de bruit active

Après avoir fait l’objet d’une généreuse fuite au printemps, le WH-1000XM4 est désormais officiel. Quatrième génération de casque à réduction de bruit active, il aura la lourde tâche de remplacer le XM3, considéré par nombre d’audiophiles comme le meilleur casque de sa catégorie. Il est vendu 380 euros.

Depuis l’automne 2018, la star des casques fermés avec réduction de bruit active est le WH-1000XM3. Tous les comparatifs vous diront que cet accessoire audio est le meilleur de sa catégorie. Ou, au moins, l’un des meilleurs puisque la concurrence a rattrapé son retard depuis. Il faut dire que le XM3 (c’est son petit nom) est un casque déjà très complet côté fonctionnalités et particulièrement précis dans la restitution audio. L’ergonomie choisie par Sony en fait un casque particulièrement agréable à porter. Le design est séduisant. Et l’autonomie est au rendez-vous.

Presque deux ans plus tard, Sony remet donc le couvert avec un WH-1000XM4 qui reprend les forces de son prédécesseur, tout en améliorant fortement les fonctionnalités avancées liées à la réduction de bruit active. Certaines de ces fonctions ont fait l’objet de plusieurs fuites ces derniers mois, dont l’une en provenance d’Amazon. En mai, nous avons publié un article qui dévoilait le design du WH-1000XM4, ainsi que les principales nouveautés fonctionnelles. Une fuite qui avait plutôt visé juste.

Connectivité améliorée

Le XM4 est donc un casque fermé type « circum-aural », comme son prédécesseur. Les haut-parleurs sont dynamiques et le diaphragme des haut-parleurs mesure 40 mm. Les écouteurs sont pivotants pour se ranger dans facilement, sans risque de torsion de l’arceau central. La réduction de bruit active est bien sûr de retour avec quatre microphones intégrés sur la coque.

Le casque intègre une zone tactile pour le contrôle du volume, la prise d’appel, mais aussi l’activation de commandes à la voix (intégration native d’Amazon Alexa et de Google Assistant). La connectivité est hybride : comme le XM3, le XM4 dispose d’un port jack (câble de 1,2 m fourni) et d’une connexion Bluetooth 5.0 class 2 permettant une connexion simultanée à deux appareils différents. Comme toujours, Sony s’appuie sur un capteur NFC pour faciliter l’appairage.

Jusqu’à 30 heures d’écoute sans fil avec réduction de bruit

Le casque intègre une batterie offrant, selon Sony, 30 heures d’écoute musicale en Bluetooth avec réduction de bruit active et 200 heures en veille. Cette batterie se recharge grâce à un port USB type-C. 10 minutes suffisent pour offrir 5 heures d’écoute musicale. Et 3 heures sont nécessaires pour recharger entièrement le casque. Le XM4 est toujours accompagné de l’application Headphones Connect pour mettre à jour le casque, régler finement son profil audio et lui offrir des fonctions avancées.

Parmi celles-ci se trouvent « Speak to Chat » qui annule partiellement la réduction de bruit active pour entamer une conversation sans avoir besoin d’enlever le casque, et « Quick Attention Mode », qui filtre les bruits ambiants, sauf les voix. « Adaptative Sound Control » permet d’écouter de la musique et de laisser filtrer certains bruits ambiants en fonction de la localisation géographique. Très pratique pour entendre les annonces sonores en gare, par exemple.

Deux coloris sont proposés : argent et noir. Le XM4 est proposé au prix de 380 euros. Sony annonce qu’il est disponible dès aujourd’hui.