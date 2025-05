Le très bon casque Sonos Ace avec réduction de bruit est bradé grâce à cette offre Boulanger

Une offre Boulanger vous permet d'avoir un très bon casque sans fil avec réduction de bruit ! En prévision du dernier week-end du mois de mai 2025, le site e-commerce français propose le Sonos Ace à prix bradé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Près d'un an après sa sortie en Europe, le Sonos Ace bénéficie d'une offre intéressante chez Boulanger. Disponible en deux coloris au choix, le casque audio sans fil est proposé à 349,99 euros au lieu de 499 euros, soit une réduction de 150 euros par rapport au prix conseillé. Pour information, le tarif réduit est obtenu lorsque le produit est ajouté au panier. Aussi, l'offre promotionnelle de la part de Boulanger prend fin ce dimanche 26 mai 2025.

Considéré comme l'un des concurrents du Sony WH-1000XM5, le Sonos Ace est équipé de haut-parleurs dynamiques de 40 mm et d'un arceau ajustable. C'est un casque sans fil qui possède un son surround, l'audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de tête, et un son lossless. L'appareil dispose également de la fonction ANC et du mode Aware qui donnent la possibilité aux utilisateurs de choisir entre une isolation complète et une connexion avec leur environnement.

Du côté de l'autonomie, le casque Sonos Ace peut être utilisé au cours d'une durée maximale de 30 heures. Grâce à la compatibilité avec la charge rapide et en utilisant le câble USB-C vers USB-C, un temps de charge de trois minutes permet d'avoir trois heures d’autonomie. Pour terminer, le casque Sonos bénéficie du Bluetooth Multipoint qui offre une connexion à plusieurs dispositifs dotés de la technologie sans fil.