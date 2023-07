Le casque Sony WH-1000XM5 entre dans une nouvelle dimension grâce à cette mise à jour

L’un des meilleurs casques audio de Sony, le WH-1000XM5, vient de recevoir une mise à jour de taille, puisque celle-ci améliore encore les fonctionnalités proposées par le casque, et en ajoute de nouvelles.

Le Sony WH-1000XM5 fait partie des meilleurs casques audio du marché, et celui-ci vient de devenir encore plus intéressant grâce à une nouvelle mise à jour. Sony vient de déployer la version 2.0.2 du logiciel, et avec elle, de nouvelles fonctionnalités qui lui permettent de s’aligner sur d’autres concurrents, dont notamment les AirPods Max d’Apple.

En effet, la mise à jour introduit la prise en charge de l'audio spatial avec suivi de la tête, offrant aux utilisateurs une expérience sonore plus immersive et plus spatiale. À l'heure actuelle, très peu d'applications sont compatibles avec cette fonctionnalité, mais Netflix en fait partie. C’est en 2022 que le géant du streaming avait activé l'audio spatial pour tous ses abonnés sur certains films et émissions de télévision grâce à un partenariat avec Sennheiser.

Le Bluetooth Multipoint a aussi droit à une amélioration

L'une des autres améliorations les plus significatives de cette mise à jour du micrologiciel est la possibilité pour les propriétaires de WH-1000XM5 d'utiliser simultanément le Bluetooth multipoint et le codec LDAC. Auparavant, les utilisateurs devaient choisir entre les deux fonctions, mais ils peuvent désormais profiter d'un streaming musical à haut débit à partir de services tels qu'Amazon Music et Apple Music tout en maintenant une connexion Bluetooth multipoint avec deux appareils à la fois. Cette amélioration met le casque sur un pied d'égalité avec les récents écouteurs WF-1000XM5, que nous avons eu l’occasion de tester il y a quelques jours.

Pour installer la dernière mise à jour du micrologiciel, les utilisateurs devront télécharger l'application Sony Headphones Connect pour Android ou iOS. Une fois le casque couplé à l'application, le nouveau micrologiciel se télécharge automatiquement, vous laissant ainsi profiter des dernières fonctionnalités déployées par Sony.

Notons également que pour utiliser l’audio spatial avec suivi de la tête, il faut posséder un smartphone fonctionnant sous Android 13, qui prend également en charge cette fonctionnalité. Parmi eux, on retrouve par exemple les Google Pixel 7 Pro, mais pas les derniers Samsung haut de gamme, puisque le fabricant coréen a décidé de faire l’impasse sur cette fonctionnalité.