Le casque Beats Studio Pro avec 40 h d’autonomie est en chute de prix pour les soldes

Un casque sans fil à réduction de bruit signé Beats est en forte promotion à l'occasion des soldes d'hiver. Actuellement, le Studio Pro passe sous les 200 euros grâce à une belle réduction de 50 %.

Alors que l'édition 2025 des soldes d'hiver entame sa troisième démarque, l'excellent Beats Studio Pro est victime d'une jolie chute de prix. Sur le site Rakuten, via le vendeur officiel Darty, le casque sans fil à réduction de bruit proposé dans un coloris noir passe de 399,95 euros à 199,99 euros. Pour information, la remise de 50 % est effectuée automatiquement par le site marchand et il n'est pas nécessaire d'appliquer un code promotionnel.

Compatible avec les appareils fonctionnant sous iOS et Android, le Studio Pro de Beats by Dr. Dre est équipé d'un design circum-aural, d'un transducteur actif de 40 mm garantissant une clarté sonore exceptionnelle, et de la réduction de bruit intégrée vous permettant de vous immerger complètement dans votre musique.

On peut aussi trouver la technologie sans fil Bluetooth 5.3, une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 000 Hz, la prise en charge des fonctionnalités Spatial Audio et Dolby Atmos Audio, et surtout une autonomie atteignant les 40 heures d'utilisation. Enfin, sachez que la batterie peut se recharger en une heure alors que la fonction de charge rapide assure pas moins de 4 heures d'écoute pour seulement 10 minutes de charge.