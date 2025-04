Capcom glisse une subtile référence à Resident Evil 9 dans sa dernière vidéo pour Resident Evil 4 Remake

Dans une vidéo de remerciement aux joueurs de Resident Evil 4 Remake, Capcom annonce la couleur en teasant subtilement Resident Evil 9.

Resident Evil 4 Remake, que nous avions beaucoup apprécié, a atteint les 10 millions de joueurs. Pour marquer le coup, Capcom a publié une vidéo pour remercier la communauté sur les réseaux sociaux. Sur une image, on aperçoit un panneau présent en jeu, sur lequel il est inscrit des messages de reconnaissance adressés aux joueurs en anglais et en espagnol.

Les plus observateurs ont remarqué que ce fameux panneau a été modifié pour l'occasion. On distingue clairement en tournant un peu la tête qu'il prend désormais la forme IX. La signification de tout cela est sans équivoque : Capcom profite de son hommage à la communauté de Resident Evil 4 Remake pour commencer à teaser Resident Evil 9, son prochain jeu majeur s'inscrivant dans la licence de survival horror.

Resident Evil 9 se fait désirer

L'éditeur pourrait bientôt communiquer en bonne et due forme sur le titre, qui ne devrait toutefois pas sortir en 2025. Pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose de cet opus. Selon les dernières rumeurs évoquant l'histoire de Resident Evil 9, l'intrigue prendrait place quelques années après les événements de Resident Evil Village. Ethan Winters ne devrait pas faire son retour, en tout pas dans le rôle du personnage principal. Sa fille Rose occuperait par contre une place importante dans l'intrigue.

I know what you did here. " IX " 👀 pic.twitter.com/BW3XL53XjE — Valux ⭕️ (@NeoxVL) April 25, 2025

Pour susciter l'intérêt des joueurs, Capcom sortirait l'artillerie lourde en faisant revenir Jill Valentine et Leon Scott Kennedy comme personnages jouables. Chris Redfield et Barry Burton pourraient également faire une apparition. Des ennemis de type Nemesis, qui nous pourchassent de temps à autre et ne peuvent être tués, seraient aussi au programme.

Côté gameplay, c'est l'inconnue. Resident Evil 7 et 8 ont poussé l'aspect horrifique après des Resident Evil 4, 5 et 6 qui misaient sur l'action. Peut-être que Capcom proposera les deux aspects en fonction du personnage que l'on joue (horreur pour Jill et action pour Leon par exemple), mais il ne s'agit que d'une supposition. On fait confiance à l'éditeur, très en forme ces dernières années sur la qualité des jeux sortis, pour nous surprendre.