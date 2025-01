Monster Hunter Wilds : Capcom promet des améliorations de performances avant sa sortie

Alors que la sortie de Monster Hunter Wilds approche, Capcom travaille activement à optimiser les performances du jeu. Après des retours mitigés sur la bêta d’octobre, le studio vise à corriger les problèmes et envisage même de réduire les exigences recommandées sur PC.

Monster Hunter Wilds, le prochain opus de la célèbre franchise de Capcom, suscite une est l’un des jeux les plus attendus de 2025. Prévu pour le 28 février, ce titre promet une chasse encore plus immersive avec des combats spectaculaires et une personnalisation poussée. Cependant, la bêta publique d’octobre a révélé des problèmes de performances, notamment sur PC, qui ont inquiété les fans quant à la fluidité de ce dernier au lancement.

Face aux critiques, Capcom a assuré que des améliorations importantes étaient en cours. Le studio a récemment confirmé qu’il travaillait sur des problèmes de rendu identifiés lors de la première bêta et qu’il poursuivait ses efforts pour optimiser les performances du jeu sur toutes les plateformes. Sur console, le mode “Prioriser les performances” permettra de cibler 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X, tandis que le mode “Prioriser les graphismes” restera limité à 30 images par seconde.

Capcom envisage de réduire les exigences GPU pour les joueurs PC

Les exigences matérielles de la version PC de Monster Hunter Wilds avaient soulevé des interrogations lors de leur annonce en septembre. Capcom avait indiqué qu’un GPU RTX 2070 Super ou RX 6700XT serait nécessaire pour atteindre 60 fps en 1080p avec génération de trames. Cependant, la bêta a montré des performances instables même sur des configurations puissantes. Le studio a maintenant annoncé qu’il “examinait la possibilité de réduire les exigences GPU recommandées“, une décision qui pourrait rendre le jeu plus accessible aux joueurs disposant de machines plus modestes.

En attendant la sortie officielle, une deuxième bêta ouverte est prévue du 7 au 9 février, permet aux joueurs de tester à nouveau le mode création de personnage, le prologue et la quête Slay Doshaguma. Les retours des joueurs seront déterminants pour Capcom, qui espère corriger les derniers problèmes avant le lancement. Avec des promesses d’améliorations et une attention particulière portée aux retours de la communauté, Monster Hunter Wilds pourrait bien être un nouveau succès pour la franchise, à condition que ces ajustements techniques soient au rendez-vous.

https://twitter.com/DEMonsterHunter/status/1880661617249034446