Monster Hunter Wilds : prix, date de sortie, gameplay, tout savoir sur l’un des jeux les plus attendus de l’année

Monster Hunter Wilds fait partie des jeux vidéo les plus attendus en 2025. Ce nouvel épisode d’une des licences les plus importantes de Capcom se fait désirer depuis un peu plus d’un an, et la popularité croissante de cette franchise depuis Monster Hunter World (2018) la place clairement sous le feu des projecteurs. Nous vous proposons de faire le point sur tout ce qu’il faut savoir sur Monster Hunter Wilds.

Depuis la sortie de Monster Hunter World il y a sept ans, la série phare de Capcom (oui, encore plus que Resident Evil) manque cruellement d’un nouveau mètre-étalon à destination des consoles les plus récentes. Certes, un certain Monster Hunter Rise a repoussé les standards techniques de la Nintendo Switch en 2021 avant d’être porté sur PC, PlayStation et Xbox, mais les aficionados de cette saga comptant de plus en plus de joueurs manquaient d’une nouvelle référence. Monster Hunter Wilds a tout pour remplir ce rôle, mais aussi faire découvrir à un encore plus grand nombre une licence qui intimide pas mal les joueurs.

Dans ce dossier, nous allons résumer l'essentiel à savoir sur ce Monster Hunter Wilds. Suivez le guide !

Monster Hunter, c’est quoi ?

S’il y a bien une série dont la cote de popularité ne cesse de monter, mais qui intimide toujours autant les joueurs au moment de l’aborder, c’est Monster Hunter. Lancée en 2004 sur PlayStation 2 avec un opus éponyme, cette licence est classée un peu hâtivement dans le genre très fourre-tout que l’on appelle “action-RPG”, alors que certains osent grossièrement la décrire en la taxant de “Pokémon pour adultes”.

Comme son nom l’indique, Monster Hunter est un jeu de chasse aux monstres situé dans un univers de fantasy. Son gameplay est plus proche du beat’em all / hack and slash, donc clairement orienté action. Il se base aussi sur d’innombrables éléments de jeu de rôle, et la coopération avec d’autres joueurs est plus que vivement recommandée pour en apprécier toute la quintessence. Après de nombreux épisodes qui ont connu un franc succès sur PSP, surtout au Japon, ainsi que sur Wii et 3DS, Monster Hunter a vu sa popularité décoller avec Monster Hunter World, sorti en 2018 sur Playstation 4 et Xbox One.

Quant sort Monster Hunter Wilds ?

Sa sortie est prévue pour le 28 février 2025, et ce dans le monde entier. Un choix stratégique logique vu que le jeu en ligne est une dimension très importante, et qu’il est nécessaire que les chasseurs de monstres de la planète puissent simultanément se retrouver dès le lancement du jeu.

Sur quelles plates-formes sort Monster Hunter Wilds ?

Pour la première fois, la licence Monster Hunter propose un titre destiné exclusivement aux consoles de génération actuelle. Pas de PS4 au programme : le nouveau jeu de Capcom paraîtra sur PlayStation 5, Xbox Series, et PC. Pour le moment, aucune communication n’a été faite concernant une possible version Nintendo Switch 2, bien que cela fasse sens à terme compte tenu des liens de longue date entre la franchise Monster Hunter et les consoles Nintendo.

À quel prix sera vendu Monster Hunter Wilds ?

Monster Hunter Wilds sera commercialisé au prix public conseillé de 79,99€, à la fois pour ce qui est des versions boîte en magasin et des éditions de base sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. L’édition Deluxe, qui comprend le Pack Deluxe (avec différents accessoires, armures et éléments cosmétiques), est facturée 99,99€, et l’édition Premium Deluxe (qui renferme encore plus de bonus d’ordre cosmétique) est vendue 119,99€. Sur Steam, ces trois versions sont proposées, mais sont chacune tarifée 10€ de moins que sur consoles.

À noter que Micromania propose en exclusivité une version steelbook sur PS5 pour 84,99€, mais qu’il n’existe aucune version collector du jeu… si l’on excepte bien sûr celle quelque peu fantaisiste proposée par le store japonais de Capcom, vendue plus de 1 000€ et contenant notamment un vélo pliant. Non, ce n’est pas une blague !

Qui développe Monster Hunter Wilds ?

Faisant partie des licences les plus importantes de l’éditeur japonais Capcom, Monster Hunter Wilds est développé par un de ses studios internes, de la même manière que les épisodes principaux de la série Resident Evil.

Le studio principal de l’éditeur, basé à Osaka, est chargé du développement de cet épisode. Historiquement, Capcom divisait son équipe spéciale Monster Hunter en deux, pour travailler à la fois sur des jeux prévus pour consoles de salon et pour consoles portables. Dans le cadre d’un épisode comme Monster Hunter Wilds, c’est l’équipe entière dédiée à la franchise qui est à l’ouvrage.

Que doit-on attendre de ce nouveau Monster Hunter ?

Connue pour la grande richesse de son gameplay – pour ne pas dire sa complexité – la licence Monster Hunter a un objectif précis en tête à chaque nouvel épisode: rassembler les joueurs, ou plutôt les chasseurs, autour d’un monde fictif plus ou moins ouvert constitué de plusieurs biomes. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un MMO, dans le sens où un Monster Hunter peut parfaitement se jouer (et se finir !) entièrement seul, mais sa philosophie est résolument portée vers la coopération pour chasser des créatures fantastiques en groupe. En outre, comme il s’agit d’un RPG, la diversité de l’approche du combat fait partie des points sur lesquels ce type de jeu est le plus attendu.

Ainsi, à chaque nouvel épisode, c’est à la fois le bestiaire et le monde à explorer qui doivent faire la différence, mais aussi la profondeur et la richesse de son gameplay. Dans Monster Hunter, d’innombrables profils peuvent cohabiter en fonction des préférences de combat des joueurs. Ainsi, il est possible de privilégier le combat rapproché, vif et nerveux, avec des armes peu puissantes mais pensées pour le corps-à-corps, ou bien d’opter pour des armes très lourdes occasionnant des dégâts bien plus massifs mais imposant une approche plus prudente des créatures à traquer. Et bien sûr, le combat à distance fait également partie du jeu !

Enfin, cela va sans dire, mais l’arrivée de Monster Hunter sur des consoles aussi puissantes que la PlayStation 5 et la Xbox Series X ne peut que faire rêver les fans de la série. Il y a fort à parier que jamais un Monster Hunter n’aura été aussi beau, fluide et il faut espérer qu’il propose encore plus de contenu et une durée de vie encore plus gargantuesque qu’à son habitude. Et surtout, pour la première fois de son histoire, un épisode de Monster Hunter sera jouable en cross-play : il sera donc enfin possible de coopérer avec des joueurs évoluant sur un autre support que soi, par exemple partir à la chasse entre joueurs PlayStation et Xbox ensemble !

Que raconte Monster Hunter Wilds ?

Bien qu’il s’agisse d’un jeu de rôle, Monster Hunter Wilds n’est pas un titre qui cherche à briller avant toute chose par son écriture. Celle-ci a surtout pour but de donner un contexte à son univers et de s’assurer de lui offrir un minimum de narration et de mise en scène. Toutefois, ce nouvel opus a clairement l’intention d’approfondir un peu plus cet aspect que ses prédécesseurs, une progression déjà clairement entrevue avec Monster Hunter World.



Au début du jeu, vous vous glissez dans la peau d’un chasseur de monstres que vous personnalisez intégralement, ainsi que son compagnon félin appelé Palico. L’avatar que vous incarnez, entièrement doublé (y compris en VF) pour la première fois de toute l’histoire de la licence, se met en quête d’une expédition disparue quelque part dans les Terres interdites, le tout nouveau monde dans lequel prend place Monster Hunter Wilds. C’est dans ce cadre que vous serez amené à faire connaissance avec des personnages qui vous assisteront dans vos quêtes, et partirez à la chasse aux créatures les plus incroyables dans le but de percer les mystères de ce tout nouveau monde divisé en plusieurs grands biomes.

Faut-il avoir joué à un autre Monster Hunter avant de se lancer dans Monster Hunter Wilds ?

Monster Hunter n’étant pas une licence simple à appréhender, il est évident qu’avoir joué à un autre épisode par le passé constitue un plus non négligeable. Le gameplay est très riche, et la compréhension de son interface requiert de nombreuses heures de jeu avant de se sentir pleinement à l’aise dans son univers.

Toutefois, la franchise de Capcom cherche à être la plus accueillante possible d’un opus à l’autre, puisque ces derniers ne se suivent pas spécialement et sont indépendants les uns des autres. L’univers de Monster Hunter Wilds est différent de celui des deux précédents titres, bien que très populaires, et n’a pour dénominateur commun que son concept d’ensemble ainsi qu’un bestiaire partiellement renouvelé à chaque épisode. Le développeur cherchant à attirer toujours plus de joueurs dans son univers, son objectif est de s’assurer que des débutants puissent découvrir la licence avec chaque jeu, et si possible, de se faire aider par des joueurs plus expérimentés rompus aux joutes de Monster Hunter !