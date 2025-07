La Citroën Ami s’offre aux élèves avec mention grâce à cette promo spéciale brevet

Citroën relance son iconique petite voiture électrique avec une offre spéciale pour les collégiens. Les meilleurs élèves pourront profiter d’un rabais inédit. Une façon originale de séduire la future génération de conducteurs.

Depuis son lancement en 2020, la Citroën Ami a su se faire une place unique sur le marché. Ce petit véhicule électrique sans permis a déjà séduit plus de 75 000 conducteurs grâce à son prix accessible et son design atypique. Restylée en 2025, l’Ami conserve sa silhouette minimaliste et sa batterie de 5,4 kWh, offrant environ 75 km d’autonomie. Avec un prix de départ sous les 8 000 €, elle reste une solution attractive pour les jeunes ou pour les trajets urbains courts. Face à elle, la Mobilize Duo de Renault tente aussi de séduire, mais reste plus chère et moins répandue.

Pour continuer sur sa lancée, Citroën propose une opération marketing inattendue. À l’occasion du brevet 2025, les élèves qui ont décroché une mention peuvent bénéficier d’une remise immédiate sur la nouvelle Ami. Le principe est simple : 100 € de rabais pour une mention assez bien, 200 € pour une mention bien et 300 € pour une mention très bien. Les meilleurs élèves pourront ainsi acquérir cette dernière à partir de 7 690 €, un prix encore plus agressif sur un marché déjà dominé par la marque. Selon Automobile-Propre, l’offre est valable jusqu’au 30 septembre 2025.

Citroën offre jusqu’à 300 € aux élèves avec mention pour s’offrir l’Ami

Pour en profiter de l’offre, il suffit de présenter son relevé de notes ou son diplôme et de demander un code promo sur le Citroën Store. La marque cible directement les jeunes dès 14 ans, âge minimum requis pour conduire un quadricycle léger en France. Ce type d’initiative devrait renforcer la popularité de l’Ami dans les parkings des lycées, où elle est déjà très visible.

Avec cette promotion, Citroën cherche à fidéliser une nouvelle génération et à conserver son avance face à des modèles concurrents comme la Mobilize Duo. Ce choix marketing s’inscrit dans une stratégie plus large : celle de proposer un véhicule électrique simple, économique et fun, en phase avec les attentes des plus jeunes. Grâce à son design personnalisable, ses coloris variés et ses tarifs attractifs, l’Ami continue de s’imposer comme la référence des petites voitures électriques sans permis.