Microsoft promet que Call of Duty restera sur PlayStation

Face aux inquiétudes de Sony concernent le destin de la licence Call of Duty sur Playstation, Microsoft essaie de se montrer rassurant. Sur la chaîne YouTube Same Brain, le patron de Xbox Phil Spencer a promis que le géant américain continuera à sortir les jeux COD sur les consoles de Sony tant “qu'il y aura une Playstation laquelle expédier ces jeux“.

Comme vous le savez probablement, depuis le rachat historique d'Activision-Blizzard par Microsoft pour un montant record de 60 milliards d'euros, la question du devenir de nombreuses licences phares de l'éditeur américain s'est posée. Qu'adviendra-t-il notamment des jeux Call of Duty ou Diablo par exemple ? Continueront-ils à sortir sur Playstation, ou Microsoft décidera-t-il d'en faire des exclusivités Xbox ?

Ce point est justement au centre des inquiétudes des autorités britanniques de la concurrence et des marchés (CMA), qui examinent depuis plusieurs semaines l'opération de rachat. Aux yeux de la CMA, la licence Call of Duty est capable “de faire une différence matérielle dans le succès des plateformes de jeu des rivaux”. En d'autres termes, s'emparer de l'exclusivité des jeux COD mettrait Microsoft en position de force et nuirait aux autres constructeurs, Sony en tête.

Call of Duty restera sur Playstation, Phil Spencer le promet

Malgré les craintes formulées par les autorités de régulation de la concurrence et par la firme japonaise, Microsoft s'est toujours montré rassurant concernant le destin de Call of Duty. Même si les jeux Call of Duty sont voués à débarquer sur le Xbox Game Pass, les titres de la licence continueront de sortir sur Playstation… Du moins pendant encore quelques années après l'expiration de l'accord existant entre Sony et Activision-Blizzard.

Autant dire que cette précision n'a pas vraiment rassuré Sony. Or, Phil Spencer a tenu à clarifier les choses lors d'une interview sur la chaîne YouTube Same Brain : “Nous ne retirons pas Call of Duty à Playstation… Ce n'est pas notre intention. Notre intension n'est pas de faire cela et tant qu'il y aura une Playstation où expédier le jeu, notre intention est de continuer à expédier Call of Duty sur Playstation – similaire à ce que nous avons fait avec Minecraft depuis que nous en sommes propriétaires”.

Il poursuit : “Nous avons élargi les endroits où les gens peuvent jouer à Minecraft, nous n'avons pas réduit les endroits. Et ça a été bon, ça a été bon pour la communauté Minecraft – à mon avis – et nous volons faire la même chose quand nous pensons à la direction que Call of Duty peut prendre fil des ans”. Rappelons donc que cette ultime promesse de Spencer intervient alors que la CMA doit donner sa décision finale sur le rachat d'ici le printemps 2023.

Source : Eurogamer