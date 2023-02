Les prochains Call of Duty sortiront sur les consoles Nintendo pendant 10 ans, c’est officiel

Microsoft et Nintendo viennent d’annoncer un partenariat historique dans le jeu vidéo. Pour une période de dix ans, tous les jeux Call of Duty seront disponibles sur les machines Nintendo en même temps que sur Xbox. Un appel du pied non dissimulé à Sony.

Brad Smith, le vice-président de Microsoft, vient d’annoncer un accord historique entre la firme de Redmond et Nintendo. A partir d’aujourd’hui et pendant dix ans, tous les jeux Call of Duty sortiront à la fois sur Xbox et sur les consoles de la marque japonaise.

L’accord a été annoncé sur Twitter via un court communiqué. L’idée est de permettre à tous les joueurs de profiter de la licence, quelle que soit leur console :

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023

« Microsoft et Nintendo ont négocié et signé un accord sur dix ans pour porter tous les Call of Duty aux joueurs Nintendo – le même jour que sur Xbox avec les mêmes contenus – pour qu’ils puissent profiter de l’expérience CoD comme les joueurs Xbox et PlayStation. Nous sommes engagés à fournir un accès à long terme à Call of Duty sur les autres plateformes de jeu, apportant plus de choix et de compétitivité sur le marché du jeu vidéo. »

Microsoft lance un appel à Sony avec cet accord

De ce fait, tous les jeux Call of Duty arriveront day-one sur Switch ainsi que sur la console qui lui succédera. Une bonne nouvelle pour les adeptes de la marque nippone. Cet accord cache en réalité un sacré appel du pied à Sony, qui conteste le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft à cause justement de la licence.

Le constructeur s’oppose au rachat de crainte de voir sa PlayStation privée du jeu de tir, une manne financière très importante pour lui. Microsoft a déclaré avoir proposé un accord sur dix ans à Sony, mais il serait resté sans réponse. Avec cette annonce, la marque de Redmond veut montrer sa bonne volonté et prouver que son rachat n’impactera pas son concurrent direct.

Reste à savoir comment les Call of Duty arriveront à tourner correctement sur la Switch. On sait que la console à parfois du mal techniquement et la licence va représenter un défi énorme pour les développeurs. Nintendo fera-t-il le choix du cloud gaming, comme ça a été le cas pour Control ou encore Resident Evil 8 ?