Avis aux fans de Call of Duty Black Ops ! Le sixième volet de la saga disponible sur PS5 peut être précommandé chez Amazon à moins de 49 euros au lieu de 79,99 euros. Cette offre promotionnelle ne durera pas très longtemps. Il faudra donc se dépêcher pour se procurer le jeu vidéo.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est probablement l'un des jeux vidéo les plus attendus de cet automne 2025 ! Le 25 octobre prochain sortira le sixième opus de la saga Call of Duty Black Ops. Un mois avant la sortie du jeu en France, Amazon propose à ses clients de s'offrir Call of Duty Black Ops 6 en précommande et en promotion.

À l'occasion des French Days 2024, COD Black Ops 6 disponible sur la plateforme PS5 est au tarif de 48,95 euros au lieu de 79,99 euros. Afin d'obtenir la réduction, il est nécessaire d'appliquer manuellement le coupon FD10 lors de l'étape de la commande. À titre d'information, la livraison du jeu est gratuite à domicile.

Considéré comme un thriller d'action et d'espionnage, Call of Duty Black Ops 6 est un jeu vidéo développé par Treyarch et Raven qui se déroule au début des années 1990, lors d'une période de transition et de bouleversements dans la politique mondiale, caractérisée par la fin de la guerre froide et la montée des États-Unis en tant que superpuissance. Ce sixième volet marque le retour épique du mode Zombies par manche, le mode préféré des fans où les joueurs affronteront des hordes de morts-vivants sur deux cartes inédites dès le lancement.