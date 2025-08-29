Si vous jouez à des jeux Xbox sur plusieurs appareils, cette nouveauté va vous changer la vie

Notre smartphone, notre PC, ou même notre Smart TV, tout cela est une Xbox. Mais encore faut-il développer une expérience multi-appareils pertinente. C'est justement ce qu'est en train de construire Microsoft.

“Ceci est une Xbox”. Depuis des mois, la stratégie de Microsoft est d'imposer la marque Xbox sur tous les écrans. Pour ce faire, elle compte sur des fonctionnalités comme le Xbox Cloud Gaming, qui permet de streamer les jeux plutôt que de les faire tourner localement. Nous avons aussi le Xbox Play Anywhere, de plus en plus important dans l'expérience que souhaite créer l'entreprise, qui synchronise les sauvegardes des jeux Xbox entre les différentes plateformes.

Mais il y a encore des améliorations à effectuer pour offrir une transparence totale entre les appareils sur lesquels on joue à des titres Xbox. Et avec la dernière mise à jour annoncée par la marque, l'un des principaux défauts va disparaître. Depuis quelques semaines, les membres Xbox Insiders ont accès à une fonction d'historique de jeu multi-appareils. Celle-ci devient désormais accessible à tous les utilisateurs.

Xbox mise tout sur une expérience transparente multi-appareils

L'historique de jeu multi-appareils permet de synchroniser notre historique de jeu sur tous nos appareils, que ce soit sur console ou dans l'application Xbox PC. Autrement dit, l'historique de jeux n'est plus lié au matériel, mais au compte. Vous pouvez donc reprendre votre partie plus rapidement quand vous changez d'appareil.

Cette fonctionnalité prend aussi en compte les jeux compatibles avec le cloud, que vous pouvez lancer sur un smartphone, une tablette, une Smart TV ou un stick Fire TV. Qu'il s'agisse de jeux gratuits, de titres que vous avez acheté, ou de productions auxquelles vous avez accès grâce à votre abonnement Game Pass, tous sont à présent synchronisés dans un historique unique. Ce changement était nécessaire étant donné que Xbox incite ses joueurs à jouer sur de multiples supports.

Sur console, la section « Historique de jeu » est affichée sur la page d'accueil. Sur l'application Xbox PC, il se trouve dans la catégorie « Les plus récents » du menu latéral, ainsi que dans l'onglet « Historique de jeu » de « Ma bibliothèque ».