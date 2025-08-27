Windows 11 va booster le son de vos casques et écouteurs sans fil grâce à cette mise à jour

Le Bluetooth est partout, mais il reste limité pour le son. Microsoft veut enfin corriger ses faiblesses avec une évolution prévue dans Windows 11 pour un audio plus clair et des appels plus agréables.

Écouter de la musique, regarder un film ou participer à une réunion en ligne passe souvent par un casque ou des écouteurs sans fil. Pourtant, la qualité sonore en Bluetooth reste inférieure à celle d’une connexion filaire. Cette différence est parfois invisible pour un usage quotidien, mais elle devient gênante lorsqu’il faut utiliser en même temps le micro et le haut-parleur.

Microsoft a reconnu ce problème, hérité de normes Bluetooth vieilles de plusieurs décennies. Actuellement, deux profils dominent : A2DP, qui privilégie la qualité mais désactive le micro, et HFP, qui permet de parler mais réduit fortement le rendu sonore. Pour y remédier, l’éditeur de Windows 11 prépare une transition vers le Bluetooth Low Energy (LE) Audio. Cette nouvelle architecture remplacera les anciens profils et permettra d’avoir à la fois un son stéréo de haute fidélité et un micro actif.

Windows 11 active le Bluetooth LE Audio avec un son plus clair et bidirectionnel

Le Bluetooth LE Audio repose sur un algorithme de compression plus efficace et sur l’utilisation d’un signal “super wideband”. Concrètement, la voix sera transmise à un échantillonnage bidirectionnel de 32 kHz, contre 16 kHz auparavant en mode unidirectionnel. Cela évite l’effet “voix étouffée” bien connu des utilisateurs lors d’un appel. Résultat : des discussions plus claires sur Teams, une meilleure immersion dans les jeux vidéo et un rendu plus net pour la musique. Microsoft décrit même cette évolution comme un véritable changement de génération pour l’audio sans fil dans son article.

Pour profiter de cette évolution, il faudra disposer au minimum de Windows 11 version 24H2. Les constructeurs de PC et de casques devront également publier des mises à jour de pilotes compatibles. Selon Microsoft, les premiers ordinateurs intégrant cette technologie nativement arriveront dès la fin de l’année 2025. L’entreprise a déjà commencé ses tests dans les versions Insider, ce qui confirme que sa disponibilité plus large est à venir. Cette mise à jour pourrait transformer Windows en une véritable référence pour l’audio sans fil et rapprocher encore un peu plus le Bluetooth de la qualité du filaire.