Bowers & Wilkins présente le Px7 S3, un adversaire solide pour les casques de Sony et Bose

Bowers & Wilkins officialise aujourd’hui un nouveau casque supra-auriculaire premium : le Px7 S3. Il remplace le Px7 S2 et se positionne face au XM5 de Sony et au QuietComfort Ultra de Bose. En vente dès aujourd’hui à un prix supérieur à 400 euros, il se décline en trois couleurs. Voici ce que nous en avons pensé.

Chez Bowers & Wilkins, vous avez des enceintes, comme les fameuses Signature et Zeppelin, des écouteurs, comme les Pi8 que nous avons récemment testés, et des casques audio. La marque britannique conçoit des modèles supra-auriculaires depuis 2010. Le premier s’appelle le P5. Il a été suivi par le P3, en 2012 et le P7 en 2013. En 12 ans, Bowers & Wilkins a développé une dizaine de casques, avec toujours cette orientation premium que nous lui connaissons sur les écouteurs TWS.

Et cette stratégie, nous la retrouvons encore cette année avec l’arrivée d’un nouveau modèle qui va venir se positionner entre le Px8 et le Px7 S2e, sortis tous deux en 2023. Ce nouveau modèle s’appelle Px7 S3. Et il s’agit avant tout d’une évolution du Px7 S2e, même si la marque affirme que l’expérience offerte par le Px7 S3 s’approche du Px8. Un rapprochement technologique, ergonomique et… tarifaire. En effet, le Px7 S3 est lancé aujourd’hui, 24 avril 2025, au prix de 429 euros. Soit 70 euros de moins que le Px8.

Le Px7 S3 profite d'un nouveau design affiné et plus intuitif

Quelles sont les évolutions du Px7 S3 ? Tout d’abord au niveau ergonomique, les deux « oreilles » du casque ont été affinées. Qui dit structure plus fine dit aussi moins de matériaux : le Px7 S3 est plus fin que son prédécesseur, tout en conservant la même construction solide. Il y a désormais trois couleurs : noir, blanc et bleu « indigo » que vous pouvez découvrir sur nos photos. La finition de la structure en plastique imite le métal brossé.

Autre gros changement, les boutons de contrôle ont été déportés. Ils ne sont plus la tranche de l’écouteur, mais sur le support de l’écouteur, plus près du manche. En outre, certains boutons sont différenciés pour être plus facilement reconnaissables au toucher. Bien sûr, les parties en contact avec la tête restent interchangeables, que ce soient les oreilles ou l’arceau.

Bowers & Wilkins modernise fortement le Px7 S3

Au niveau technique, le Px7 S3 reprend les deux transducteurs de 40 mm du Px7 S2e. Ils sont associés à un amplificateur dédié qui apporte une meilleure séparation des fréquences. Le casque est compatible ANC, bien sûr, et peut servir de kit mains libres. Chaque côté du casque intègre désormais 4 micros au lieu de 3. Tous les micros servent pour la captation des voix et la réduction de bruit. Une réduction plutôt légère, par rapport à Bose et Sony, pour « éviter de dénaturer la musique », nous explique la marque.

À l’intérieur du casque, vous retrouvez un processeur Snapdragon Sound qui apporte non seulement la connectivité Bluetooth 5.3, mais aussi la comptabilité avec la suite de codecs aptX en plus du SBC et du AAC. Le casque est compatible Swift Pair, comme les Pi8 : il peut être branché à deux appareils simultanément et le passage de l’un à l’autre est automatique. Côté batterie, Bowers & Wilkins promet 30 heures d’écoute avec ANC activé et, pour la recharge, 7 heures d’utilisation obtenues en 15 minutes seulement.

La marque annonce également des améliorations qui arriveront grâce à une mise à jour du firmware à paraitre en juin 2025. Cette mise à jour apportera l’audio spatial (qui ne veut pas être un surround, mais une écoute stéréo spatialisée), la compatibilité Bluetooth LE et le support d’Auracast. La prise en charge du codec LC3 est également promise, mais n’arrivera pas tout de suite.

Les Px7 S3 devront se faire une place face à une forte concurrence

À 429 euros, le Px7 S3 vient concurrencer frontalement le XM5, sorti chez Sony en 2022 et qui reste l’une des références des casques fermés. Mais pas seulement. À ce prix (voir un peu moins cher), vous pouvez également vous offrir un très bon casque chez JBL (Tour One M2), chez Marshall (Monitor III ANC), chez Bose (QuietComfort Ultra), chez Bang & Olufsen (BeoPlay HX), chez Sennheiser (Momentum 4 Wireless), ou encore Beats (Studio Pro).

Cependant, le Px7 S3 a de beaux atouts en sa faveur : une signature musicale unique et un excellent confort (qu’il nous faudra tester sur de plus longues séances d’écoute). Ce dernier est encore meilleur qu’avec le Px7 S2e, également présent lors de cette prise en main. N’oublions pas non plus l’application B&O Music, qui intègre un égaliseur complet et personnalisable et dont la compatibilité avec les services musicaux les plus populaires s’étend progressivement. Nous aurons bien sûr l’occasion de tester plus longuement ce casque sur Phonandroid.