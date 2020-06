Bouygues Telecom prolonge son forfait 80 Go à 13,99 €

Si vous souhaitez souscrire au forfait mobile 80 Go à 13,99€ série spéciale B&You de Bouygues Telecom, vous avez encore deux semaines pour le faire. En effet, l’opérateur vient de prolonger son offre jusqu’au 30 juin 2020. Une excellente nouvelle pour celles ou ceux à la recherche d’un forfait mobile pas cher avec un prix qui n’augmente pas même après la première année.

Alors qu’il encore possible de profiter du forfait Sosh 80 Go à 14,99 € jusqu’au 15 juillet 2020, Bouygues Telecom prolonge son forfait mobile 80 Go à 13,99 € par mois, sans engagement, même après la première année jusqu’au 30 juin 2020.

Les services inclus dans le forait restent les mêmes à savoir : 80 Go d’Internet mobile en 4G en France métropolitaine dont 10 Go utilisables en Europe/DOM. Sont également inclus, les appels, les SMS et les MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine/DOM. Et en bonus, vous avez droit à 3 mois d’abonnement au service de streaming musical Spotify Premium.

Sans engagement et avec un tarif qui n’augmente pas même après la première année, ce forfait mobile vous permet de gérer votre abonnement comme bon vous semble et de vous tourner vers une offre plus intéressantes sans frais supplémentaires si vous souhaitez résilier. La carte SIM est facturée 10 euros et elle est expédiée par voie postale quelques jours après la validation du dossier.

