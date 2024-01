Le prix des forfaits Internet se sont envolés en 2023, contrairement aux forfaits mobiles

Surprise ! Alors que les opérateurs français n’ont eu de cesse d’augmenter le prix de leurs forfaits mobiles en 2023, le nouveau baromètre de MonPetitForfait révèle que la moyenne est plutôt à la baisse sur toute l’année dernière. On ne peut malheureusement pas en dire autant des forfaits Internet : là où les premiers sont en baisse de 10,41 %, les seconds ont grimpé de 7,8 %.

Maintenant que 2024 est là, le site MonPetitForfait dresse le bilan de l’année 2023 chez les opérateurs et notamment de leurs pratiques tarifaires. Comme chaque mois en effet, celui-ci dévoile son baromètre des prix des forfaits mobiles et Internet disponibles en France. Or, 2023 a été une année particulièrement rude pour les utilisateurs qui, à part rares exceptions, ont tous subi des augmentations de prix à répétition sur leurs abonnements.

On s’attendait donc à voir tous les indicateurs en rouge sur l’ensemble de l’année et, de fait, le constat n’est pas très flatteur du côté des forfaits Internet. En revanche, à la surprise générale, les opérateurs s’en sortent beaucoup mieux du côté des forfaits mobiles, qui ont globalement vu leur prix baisser au cours des 12 derniers mois. Petit récapitulatif de l’état du marché à l’aube de la nouvelle année.

Le prix de forfaits Internet a flambé en 2023

La sentence est sévère. Selon MonPetitForfait, le prix moyen d’un forfait Internet en 2023 a été de 30,89 €/mois, soit une augmentation drastique de 7,8 % par rapport à 2022. Il ne fait pas bon se mettre à la fibre en France. Pour une fois, Free ne pourra d’ailleurs pas se targuer d’être le moins cher du marché. Ce prix revient à SFR, avec son offre RED qui propose la fibre à un prix moyen de 25,60 €/mois.

De l’autre côté du spectre, on retrouve sans surprise Orange, avec une moyenne de 36,49 €/mois. Une première place que l’on peut notamment attribuer au lancement de la Livebox 7 qui, d’après l’UFC-Que Choisir, a permis à l’opérateur d’augmenter considérablement le prix de ses forfaits Internet. En outre, si l’on ne prend en compte que le très haut débit (soit une réception à plus de 500 Mbits/s), le tarif moyen passe 45,94 €/mois, soit une augmentation de 10,01 % sur un an.

Du mieux du côté des forfaits mobiles

Il aurait été bien difficile de prévoir que le prix des forfaits mobiles serait finalement à la baisse sur l’ensemble de l’année, tant les augmentations de tarifs ont été légion chez les opérateurs en 2023. Et pourtant, sur toute l’année, le prix moyen des forfaits 4G et 5G est de 21,66 €/mois selon le baromètre de MonPetitForfait, soit une baisse de 10,41 % par rapport en 2022. En janvier 2024, le coût mensuel d’un forfait mobile avec au moins 15 Go de data est 21,63 €/mois — 8,8 % de moins qu’en janvier 2023.

Si vous cherchez l’opérateur le moins cher du marché, il vous faudra regarder du côté d’Auchan Télécom, qui affiche une belle moyenne de 9,85 €/mois. Si, en revanche, la 5G est un impératif pour vous, tournez-vous plutôt vers Lyca Mobile, et ses forfaits à 11,34 €/mois en moyenne. En 4G comme en 5G, le plus mauvais élève n’est autre que SFR, suivi systématiquement par Orange puis Bouygues Telecom. Free, de son côté, se trouve au milieu du classement.

Source : MonPetitForfait