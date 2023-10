Orange se sert uniquement de la Livebox 7 pour augmenter ses prix, selon l’UFC-Que choisir

Dans un article à charge, l’UFC-Que choisir accuse Orange de pas avoir implémenter assez de nouveautés dans la Livebox 7 pour justifier la forte hausse de prix des forfaits associés. L’organisation dénonce ainsi une augmentation de 1 à 2 euros par mois pour des améliorations qui concernent finalement peu d’utilisateurs.

Il y a deux semaines, Orange a, relativement discrètement, lancé sa toute nouvelle Livebox. Estampillée du nombre 7, celle-ci apporte tout aussi timidement quelques nouveautés par rapport à sa version précédente. Concrètement, la Livebox 7 est compatible avec la technologie XGS-PON, la dernière norme de la fibre optique qui lui promet d’offrir des débits bien plus alléchants. On parle ici de 5 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant, contre 2 Gb/s et 600 Mb/s pour la Livebox 6.

Une amélioration notable donc, mais pas assez conséquente pour justifier la hausse de prix qui lui est associée. C’est en tout cas ce qu’affirme l’UFC-Que choisir dans un récent rapport, qui n’y va pas de main morte pour dénoncer les pratiques d’Orange en la matière. Si l’association de défense des consommateurs souligne malgré tout l’ajout de 3 répéteurs (contre un seul pour la Livebox 6), elle fustige l’augmentation des prix bien trop élevée à son goût.

Pour l’UFC —Que choisir, la Livebox 7 est beaucoup trop chère

Rappelons en effet que le Livebox 7 s’accompagne de deux forfaits : l’offre Max Fibre à 57,99 € par mois et l’offre Up Fibre à 51,99 € par mois. Notons que toutes deux bénéficient de 6 mois de promotion, qui permet de profiter de la Livebox 7 pour respectivement 39,99 € par mois et 33,99 € par mois durant cette période, à condition de souscrire à un engagement de 12 mois. Autrement dire, le forfait Livebox Max Fibre est désormais 2 € plus cher que pour la Livebox 6, tandis que le forfait Livebox Up Fibre a droit à une augmentation 1 €.

« On a un peu l’impression que la Livebox 7 est avant tout une excuse pour Orange de revoir à la hausse certains de ses tarifs », écrit l’UFC-Que Choisir. Il faut dire qu’à cela s’ajoute d’autres pratiques controversées de l’opérateur, comme le coût de 100 € imposé par celui-ci pour conserver sa box lors du changement de forfait, ou encore le passage de 12 à 6 mois de la période de promotion, ce qui augmente considérablement les prix des forfaits.

Source : UFC-Que choisir