Bouygues, Sosh et RED by SFR augmentent le prix de leurs forfaits, Free n’a toujours pas bougé

Après Orange et SFR, c'est au tour de Bouygues, Sosh et RED by SFR de supprimer les 12 mois de promotion sur les tarifs pour passer à 6. Conséquence : les prix augmentent mécaniquement pour les nouveaux clients.

Cette fois, ça y est, tout le monde est concerné. Enfin presque. Il y a quelques jours, l'opérateur télécoms Orange assommait ses futurs clients en annonçant la fin des tarifs promotionnels pendant 12 mois, comme c'est la norme depuis de nombreuses années, pour passer à 6. Orange était suivi de près par SFR, entraînant une augmentation significative du prix des forfaits fixes et mobiles. Une très mauvaise nouvelle pour les nouveaux clients, d'autant que ça représente selon les cas plus de 100 € sur la facture à l'année.

Comme on s'en doutait, les opérateurs restants ont rapidement emboîté le pas. Bouygues aussi passe à 6 mois de promotion maximum, au cas par cas. Sur les offres Fibre par exemple, pas de changement, le tarif préférentiel dure bien un an quel que soit l'abonnement. Pour le mobile, le forfait 130 Go 5G passe à 6 mois de tarif remisé, de même que le 2h/100 Mo 4G, mais pas les autres. Chez Sosh (Orange), la promotion passe à 6 mois sur la Fibre.

Tous les opérateurs sauf Free sont passés de 12 mois de promotion à 6, augmentant le prix de leurs forfaits

Toujours dans les versions “low-cost” des opérateurs historiques, RED by SFR affiche une offre Fibre à 19,99 €/mois pendant 6 mois, puis 29,99 €/mois. Si l'on prend cet abonnement en exemple, cela fait 60 € de plus sur un an comparé à l'ancienne formule. Comme pour Sosh, il n'y pas de changement sur les forfaits mobiles puisque ceux-ci ne possèdent pas de tarif préférentiel pendant une période donnée.

Lire aussi – Forfait mobile : plus d’un Français sur deux veut bientôt changer d’opérateur, mais pas pour la 5G

L'addition est plus salée si l'on prend le forfait 130 Go 5G de Bouygues : 78 € d'augmentation sur 12 mois. Après cette vague, tous les yeux sont désormais rivés sur Free. L'opérateur propose toujours un an de promotion sur l'ensemble de ses offres, mais pour combien de temps ? Il est très probable que Free s'exprimera sur ce sujet à l'occasion de la sortie de le Freebox V9.