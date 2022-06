Bouygues augmente de 4 € le prix de certaines offres Bbox, comment refuser

Bouygues Telecom procède à une nouvelle revalorisation tarifaire. Cette fois-ci, cette augmentation concerne les offres Bbox Ultym Fibre. Avec 4 € supplémentaires par mois, le montant de l'abonnement approche désormais les 50 € si vous louez votre box…

Comme de nombreux opérateurs à l'exception de Free, Bouygues Telecom est passé maître dans l'art d'augmenter régulièrement les prix de ses différentes offres. En avril 2022, l'opérateur a profité du lancement de la Bbox Wi-Fi 6E pour augmenter les prix de ses offres Fibre. Les tarifs du forfait B&You a également grimpé de 3 € durant la même période.

Cette fois-ci, nous venons de recevoir un mail de la part de Bouygues Telecom nous informant d'une nouvelle augmentation du prix de l'offre Bbox Ultym Fibre. D'ordinaire facturée à 42,99 € par mois (+3 €/mois pour la location de la box), la facture va désormais grimper de 4 € supplémentaires. De fait, on approche désormais des 50 € par mois, si l'on inclut la location de la box.

L'offre Bbox Ultym Fibre approche des 50 €

En échange, les abonnés pourront profiter de 10 heures d'appels vers les mobiles internationaux vers plus de 100 pays. Mais attention, l'opérateur ne s'arrête pas là. En effet, cette nouvelle offre intègre également le service My TF1 Max pendant 24 mois, qui permet notamment d'accéder aux programmes de TF1 sans publicité.

Ce n'est pas tout puisque les abonnés jouiront aussi de Majelan, un service spécialisé dans les livres audio et les podcasts. Ici encore, Majelan sera offert par 24 mois. Seulement, il faut savoir que ces deux services seront reconduits à l'issu des 24 mois. De fait et si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez avec deux abonnements supplémentaires facturés respectivement à 3 € et 4 € par mois… Et encore, ces prix sont susceptibles d'être modifiés ultérieurement comme l'a précisé Bouygues Telecom. De quoi faire gonfler davantage la note.

Comment refuser la nouvelle offre de Bouygues

Bien entendu, on peut critiquer la pratique, reste que l'opérateur est tout à fait dans son droit. Selon l'article L-224-33 du Code la consommation, un opérateur peut augmenter ses tarifs sous deux conditions :

Prévenir l'abonné par mail 30 jours avant l'entrée en vigueur des nouveaux prix

L'amélioration doit concerner uniquement des services liés aux télécoms, comme une enveloppe de data plus conséquente, des appels vers l'étranger, etc.

Comme n'importe quelle offre, vous êtes en mesure de la refuser et de rester sur votre formule actuelle. Il suffira de cliquer sur le lien Rester sur mon offre actuelle dans le mail de Bouygues Telecom. Dans ce cas, vous conserverez votre offre Bbox actuelle sans les 10h d'appels vers les mobiles internationaux et vous ne bénéficierez pas des deux services cités plus haut pendant 24 mois.