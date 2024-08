La Galaxy Tab A9+ est en promotion sur le site Boulanger. Pendant quelques jours, la tablette Samsung proposée sous forme de pack avec une coque transparente bénéficie d'une réduction non négligeable de 50 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au lundi 12 août 2024, Boulanger permet à ses clients de se procurer une tablette Samsung à prix réduit. Accompagnée d'une coque arrière transparente, la Galaxy Tab A9+ est vendue par le site e-commerce français au tarif de 249 euros au lieu de 299 euros. La remise de 50 euros est effectuée automatiquement, il n'y a pas de coupon de réduction à appliquer.

Lire aussi – Meilleures tablettes tactiles : quel modèle acheter en 2024 ?

Commercialisée au cours de l'année 2023, la Galaxy Tab A9+ est équipée d'un écran TFT LCD de 11 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. La tablette tactile de Samsung qui est associée à l'offre Boulanger est également dotée d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To (grâce à une carte microSD non incluse), d'une batterie de 7040 mAh avec la fonction charge rapide, de quatre haut-parleurs et du système Android 13 avec une interface One UI.

Concernant l'APN, on retrouve un capteur arrière de 8 MP avec autofocus et une caméra frontale de 5 MP. La connectivité est constituée d'un port USB type C, d'une prise casque, de la reconnaissance faciale, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 5. Pour terminer, la Galaxy Tab A9+ de Samsung affiche des dimensions de 257.1 x 168.7 x 6.9 mm et un poids de 480 grammes.