Bose QuietComfort Ultra : Amazon propose le casque sans fil à réduction de bruit à prix bradé

L'excellent Bose QuietComfort Ultra fait l'objet d'une superbe promotion à saisir sur le site Amazon ! En ce moment, le casque sans fil à réduction de bruit bénéficie d'une grosse réduction de 40 %.

À quelques jours des Ventes Flash de Printemps 2025, Amazon permet à ses clients de se procurer un casque sans fil à réduction de bruit de la marque Bose en promotion. Affiché au prix conseillé de 499 euros, le Bose QuietComfort Ultra voit son tarif chuter à exactement 298,62 euros. Cela correspond à une belle réduction de 40 % de la part du site e-commerce.

Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et d'une garantie de deux ans de la part du fabricant. De plus, Amazon suggère de payer le casque sans fil Bose en plusieurs fois sans frais.

Lancé au même moment que deux autres modèles de la gamme à la rentrée 2023, le Bose QuietComfort Ultra dispose d'une réduction de bruit se déclinant en trois modes : le Quiet Mode, l'Aware Mode et l'Immersion Mode. Le troisième mode cité combine une réduction totale de bruit et le Bose Immersive Audio. Le casque sans fil possède également des micros qui se concentrent seulement sur votre voix, pour des appels parfaitement clairs.

Grâce à son autonomie estimée à 24 heures, les futurs acquéreurs du casque Bose peuvent profiter de leur musique pendant une journée complète. Équipé de la certification Snapdragon Sound pour Android et du couplage rapide via Google Fast Pair, le casque Bose peut être relié en sans fil à d'autres appareils, depuis le Bluetooth 5.3. Enfin, le QC Ultra de Bose est accompagné d'un kit de coussinets, d'un étui de transport et d'un câble de chargement USB-C.