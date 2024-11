Bose QuietComfort : le prix de l’excellent casque sans fil est en chute libre !

L'excellent Bose QuietComfort est en forte promotion chez Amazon ! À l'approche du Black Friday, le casque sans fil à réduction de bruit de la marque américaine perd en effet plus de la moitié de son prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Même si le Black Friday 2024 aura lieu officiellement dans plus de trois semaines, il est déjà possible de profiter d'offres alléchantes sur des produits high-tech, comme le très bon Bose QuietComfort. Sur la plateforme allemande du site Amazon, le casque sans fil proposé dans un coloris noir et fourni avec un étui de transport souple est au tarif exact de 170,42 euros au lieu de 359 euros.

Pour information, le prix réduit est obtenu lorsque l'article est ajouté au panier et des frais de port à hauteur de 5,23 euros sont appliqués pour une livraison en France. En prenant en compte le supplément tarifaire, le casque de la marque Bose revient alors à 175,65 euros.

À propos des points forts du Bose QuietComfort, le casque sans fil est notamment équipé de la technologie de réduction de bruit qui vous permet de vous isoler des bruits extérieurs. Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.1, l'appareil peut être relié en sans fil avec un smartphone ou une tablette et ce, grâce à une portée de 9 mètres. De son côté, l'autonomie du QuietComfort de Bose affiche une durée maximale de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 2h30 supplémentaires avec une charge rapide de 15 minutes.