Black Friday Cdiscount : top départ le 27 novembre 2020

Le Black Friday compte parmi les évènements qui marquent la fin de l’année. Ce phénomène tant attendu est le signe de l’approche des fêtes de Noël et du Nouvel An. Cet évènement est l’occasion pour les enseignes de booster leurs ventes par le biais de nombreux bons plans et offres. Fervent partisan du vendredi noir, Cdiscount ne déroge pas à la règle. L’enseigne propose des rabais à gogo sur tous les produits, notamment dans le high-tech.

En raison de la croissance exponentielle des friands de bonnes affaires, il est devenu difficile, voire impossible, de dénicher les rabais avant les autres. Dans cet article, découvrez les tips pour faire de bonnes affaires ainsi que les produits de haute qualité à ne pas manquer pendant le vendredi noir.

Tout savoir sur Cdiscount

Cdiscount figure dans la liste des meilleurs e-commerçants français du Web. Le magasin en ligne se trouve sous la houlette de Cnova, filiale du Groupe Casino.

Une société française de e-commerce en ligne

Cdiscount est une société de commerce électronique française. Son origine remonte à 1998. Sa création a été l’initiative des frères Hervé, Nicolas Charle et Christophe. À ses débuts, Cdiscount était un magasin de vente de CD et de DVD d’occasion. Après deux ans d’activité, la petite entreprise grandit et intègre le Groupe Casino (celui-ci rachètera les parts des frères Charle en janvier 2011).

En 2008, le Groupe apporte sa part à l’édifice et gonfle le capital de l’entreprise en y ajoutant 79,6% de plus. Ce généreux versement lui ouvre une place stratégique au sein du conseil d’administration, composé essentiellement des membres fondateurs de l’entreprise.

En 2017, le Groupe Casino créé Cnova, la filiale qui regroupe l’ensemble des e-shop de la grande firme. C’est ainsi que Cnova devient le premier responsable de Cdiscount. L’entreprise assoit aujourd’hui sa présence au sein de quatre continents, en l’occurrence l’Afrique, l’Amérique Latine, l’Asie et l’Europe.

Une société d’envergure qui évolue à vitesse grand V

Cdiscount arrache la deuxième position dans le classement français des e-commerces. Elle se trouve juste derrière le géant américain Amazon. La société bordelaise se cherche une place dans le marché très concurrentiel du commerce de produits électroniques.

Dans la perspective d’une évolution, elle lance son propre incubateur de startups. Baptisée The Warehouse, la structure concentre ses efforts sur la logistique. Les principaux adhérents bénéficient d’un accompagnement poussé de six mois et d’un entrepôt de 300 m2 à proximité de Bordeaux.

Cdiscount souhaite jouer dans la cour des grands, aux côtés d’Amazon. Ainsi, l’entreprise élargit ses perspectives et organise des offres multifacettes, à l’image :

des fournitures de téléphonie mobile

d’organisation de voyage

de distribution d’énergie

de billetterie d’évènements sportifs

de billetterie de spectacles

de vente de pneus à la suite du rachat de la startup bordelaise 1001 Pneus

Entre temps, l’enseigne multiplie les bons plans et les réductions sur ses articles divers en ligne.

Tout comprendre sur le Black Friday

Le Black Friday se résume à quelques jours de promotions. Les journées de remises permettent aux consommateurs et aux marchands de s’apprêter aux fêtes qui approchent à pas de géant.

Le rendez-vous annuel des adeptes de bons plans

Le Black Friday désigne la saison des promotions que tous les consommateurs et revendeurs attendent avec impatience. L’évènement a fait son apparition aux États-Unis dans les années 60. Durant le 4e vendredi de novembre, soit au lendemain du Thanksgiving, les commerçants américains organisent une journée de promotions exclusives impliquant des remises jusqu’à 80%. La culture du Black Friday s’est ensuite introduite en France vers 2014. Sur le sol français, les promotions se passent dans le calme, car les ventes s’opèrent en ligne et les réductions sont moins importantes.

La chronologie du Black Friday édition 2020

L’évènement planétaire se tient officiellement le vendredi 27 novembre 2020. Si auparavant, le Black Friday se limitait à une journée, il a été rallongé en un week-end et même pendant une semaine. Les enseignes se sont lancées dans la course aux remises et essaient tant bien que mal d’étendre le délai de promotion et de gonfler leurs bénéfices. Ainsi, les bons plans du Black Friday 2020 devrait commencer le lundi 23 novembre pour se finir le dimanche 29 novembre.

N'ayez pas d'inquiétude, si ce délai est passé car vous aurez toujours droit à une journée supplémentaire de promotions avec le Cyber Monday. Cette autre journée fait suite au Black Friday et vous permettra de faire vos petits achats en ligne toujours à prix cassé.

Partir à la pêche aux bonnes affaires chez Cdiscount durant le Black Friday

L’adhésion au programme Cdiscount à Volonté

Afin de ne laisser échapper aucun bons plans du Black Friday Cdiscount, il suffira de vous rendre ici jste ci-dessous, où on recensera les meilleures offres sur le high-tech au fur et mesure que l'enseigne mettre en place.

Aussi, Cdiscount a mis en place un programme baptisé Cdiscount à Volonté (CDAV). L’adhésion à celui-ci coute 29 euros pour un an et donne droit aux avantages suivants :

Livraison gratuite en point relais dès 10 € d'achats sur de nombreux produits éligibles

Livraison gratuite à domicile dès 25 € d'achats sur de nombreux produits éligibles

Accès à des offres promotionnelles et/ou codes de réduction exclusifs (offres et codes qui ne sont pas proposés aux internautes non inscrits).Accès

Accès à des titres de presse en ligne en illimité

