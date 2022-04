Realme 8 : bon prix sur le smartphone 5G avec sa coque de protection

Profitez vite de ce bon plan téléphonie sur le site Electro Dépôt ! Actuellement, l'enseigne spécialisée dans le domaine du high-tech vous permet d'avoir le smartphone 5G Realme 8 avec sa coque de protection à moins de 179 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce nouveau bon plan consacré aux smartphones à moins de 200 euros, Electro Dépôt effectue une belle offre sur l'achat du Realme 8.

En effet, le modèle 128 Go du smartphone 5G de la marque chinoise disponible dans un coloris bleu est vendu avec une coque de protection par le site e-commerce français au prix de 178,98 euros au lieu de 259 euros ; ce qui fait une réduction de 80 euros par au tarif conseillé du smartphone. Pour information, la livraison du téléphone peut se faire gratuitement à domicile ou en magasin-dépôt.

Concernant ses points forts, le Realme 8 associé au bon plan Electro Dépôt est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Il est également doté d'un processeur Dimensity 700, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide. L'ensemble tourne sous le système Android avec une surcouche Realme UI 2.0. Pour en savoir plus sur le téléphone, nous vous conseillons de jeter un oeil à notre article consacré au test du Realme 8.