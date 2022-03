OPPO Find X3 Lite : le smartphone 5G est à un bon prix grâce à cette offre

Envie de vous procurer un smartphone 5G de la marque OPPO ? En ce moment, l'opérateur Bouygues Telecom vous propose le modèle allégé des Find X3 Series sous les 260 euros par l'intermédiaire d'une ODR. Grâce à l'offre de remboursement, le OPPO Find X3 Lite passe à exactement 259 euros.

Un an après sa sortie en France, en même temps que les modèles Pro et Neo, le OPPO Find X3 Lite fait l'objet d'un bon plan à saisir sur la boutique en ligne Bouygues Telecom. Jusqu'au dimanche 27 mars 2022, le smartphone 5G du constructeur chinois est en effet vendu par le site de l'opérateur téléphonique au prix de revient de 259 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement de 50 euros (voir conditions), au lieu de 309 euros.

Pour rappel, le OPPO Find X3 Lite est un smartphone doté d'un écran OLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement à 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage à 180 Hz. Il est aussi équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide Super VOOC et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche ColorOS. Pour la partie photo, on retrouve un quadruple capteur principal de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP.