La Nintendo Switch est de retour à un bon prix mais il faut se dépêcher !

Si vous avez l’intention d’acheter la Nintendo Switch, Rakuten propose la console portable avec une offre de réduction de 30 €. C’est un bon plan à saisir rapidement.

En cette fin du mois de juillet 2020, vous pouvez faire un tour du côté de Rakuten où la plateforme française du site marchand permet de se procurer la Nintendo Switch à un bon prix, chose qui est plutôt rare depuis le début de l’année.

En effet, la console portable du géant japonais (modèle 2019, celui avec une meilleure autonomie) est vendue à 279,99 euros au lieu de 309,99 euros. Pour obtenir la remise de 30 euros, il suffit de saisir le coupon RAKUTEN30 lors de l’étape du panier. Le code promotionnel en question est valable uniquement aujourd’hui, alors ne tardez pas trop. En effectuant cette commande, le client membre du ClubR obtiendra 1 400 Super Points, soit 14 euros de réduction sur son prochain achat. La console Switch est vendue par la boutique française Boulanger.

La console est fournie avec une paire de Joy-Con bleu/rouge, un support Joy-Con, une station d’accueil, un câble HDMI, un adaptateur secteur et une paire de dragonnes Joy-Con. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite découvrir notre test et avis sur la Nintendo Switch.