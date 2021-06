La fabrique à histoires Lunii est enfin de retour à un prix intéressant

Avis aux jeunes parents souhaitant acquérir la fabrique à histoires Lunii ! Pour le début de la saison estivale, la célèbre conteuse électronique française est enfin de retour à un prix intéressant. Et ça se passe chez Amazon et la Fnac.

Lunii est une entreprise française qui est réputée pour avoir conçu sa fameuse fabrique à histoires. En ce moment, il est possible de bénéficier d'un tarif promotionnel sur le produit électronique en question.

Vendue au prix conseillé de 59,99 euros, la fabrique à histoires Lunii est à exactement 47,99 euros sur les sites Amazon et Fnac. Aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués pour une livraison à domicile. Et pour information, les membres Prime d'Amazon peuvent avoir un pack contenant la fabrique à histoires et un casque audio pour 12 euros supplémentaires dans le cadre du Prime Day 2021.

Pour en revenir à la fabrique à histoires Lunii, l'objet connecté dispose de 48 contes audio prêts à écouter et des centaines d'autres à télécharger sur une plateforme dédiée. Autonome jusqu’à 8 heures, l'appareil se recharge facilement par l'intermédiaire d'un câble micro-USB qui est inclus dans la boîte et qui se connecte à des ordinateurs tournant sous Mac ou PC. Avec une capacité de 30 heures d’écoute, la fabrique à histoires Lunii est adaptée aux enfants âgés entre 3 et 8 ans.