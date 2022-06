Très bon prix sur ce kit de démarrage Philips Hue White & Color Ambiance

Offre intéressante à saisir du côté d'Amazon où le géant de l'e-commerce propose un très bon prix sur un kit de démarrage White & Color Ambiance signé Philips Hue. Le pack est en effet vendu sous les 100 euros.

Le monde de la domotique est à l'honneur à l'occasion de ce nouveau deal consacré à un produit de la gamme Philips Hue. Actuellement, la version française d'Amazon permet à ses clients d'acquérir un kit de démarrage Philips Hue White & Color Ambiance comprenant deux ampoules E27, un pont de connexion Hue et Smart Button Hue.

Vendu à 149,99 euros à la fin du mois de mai dernier, le pack voit son prix baisser à 98,99 euros. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Concernant les ampoules LED, les E27 White & Color Ambiance de la gamme Philips Hue compatibles Bluetooth peuvent se connecter avec le pont Hue fourni dans le pack et être intégrées simplement à l'éco-système Hue existant. Quant au Smart Button, il s'agit d'un bouton connecté et sans fil qui vous permet de régler l'intensité lumineuse, d'allumer et d'éteindre vos lumières.