Très bon prix sur les écouteurs sans fil JBL Tune 115TWS avant les soldes d’hiver

Profitez de ce bon plan Cdiscount pour vous procurer en promotion des écouteurs sans fil avant les soldes d'hiver ! En cette journée du 10 janvier 2022, les JBL Tune 115TWS passent sous les 45 euros avec un code promotionnel. Focus sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Il ne reste plus que quelques heures pour bénéficier d'une réduction de 5 euros à partir de 49 euros sur le site Cdiscount. En effet, ce lundi 10 janvier, le site e-commerce français permet de profiter d'une remise non négligeable avant le coup d'envoi des soldes d'hiver 2022.

Parmi les nombreux produits éligibles à l'opération commerciale, on retrouve une paire d'écouteurs de la marque JBL. Ainsi, les JBL Tune 115TWS sont proposés dans un coloris noir au tarif de 44,99 euros au lieu de 99 euros ; ce qui fait une réduction de plus de 50% sur le prix conseillé du produit. Le tarif réduit est obtenu avec le code 5EUROS qui devra être saisi au cours de l'étape du panier.

Discrets et légers, les Tune 115TWS de JBL sont des écouteurs de type True Wireless qui disposent de nombreuses commandes (marche/arrêt, répondre/terminer, lecture/pause, morceau suivant/précédent, mode duo) et du Bluetooth 5.0. Compatible avec les systèmes iOS et Android et les assistants intelligents, la paire d'écouteurs embarque une batterie de 85 mAh lui permettant de fonctionner pendant une durée maximale de 6 heures. Avec le boîtier de charge sans fil fourni, l'autonomie passe à 21 heures. Pour terminer, les écouteurs sont livrés avec 3 tailles d’embouts (S, M, L) et un câble de recharge USB type C.