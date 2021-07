Nouvel iMac 24″ avec puce M1 : l’ordinateur de bureau d’Apple est à un bon prix chez Amazon

Profitez de la période des soldes d'été 2021 pour vous procurer en promotion le nouvel iMac avec sa puce M1. Chez Amazon, l'ordinateur de bureau d'Apple bénéficie de 80 euros de réduction sur son prix d'origine. Focus sur ce nouveau bon plan !

Si vous souhaitez acquérir le modèle 2021 de l'iMac cet été, alors le deal qui va suivre va sûrement vous intéresser. Dévoilé en avril dernier, l'ordinateur de bureau d'Apple disponible dans un coloris gris est vendu en ce moment par Amazon au tarif de 1 368,99 euros au lieu de 1 449 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 80 euros de la part du géant du commerce en ligne.

À propos de ses caractéristiques principales, l'iMac All-in-One embarque un écran 4,5K de 24 pouces avec une résolution de 4480 x 2520 pixels, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 256 Go en SSD et surtout la puissante puce M1. Au niveau de la connectivité, on retrouve notamment la technologie sans fil Bluetooth 5.0, la norme Wifi 6 802.11ax, un Thunderbolt et quatre ports USB 2.0. Enfin, l'appareil affiche des dimensions de 14.7 x 54.7 x 46.1 centimètres et un poids de 4,5 kilos. Vous voulez en savoir plus ? Prenez 5 minutes de votre temps et regardez notre vidéo consacrée à l'iMac 2021.