Xiaomi 11T Pro : l’excellent smartphone 5G est à prix cassé, vite !

Le Xiaomi 11T Pro fait l'objet d'un super deal chez Orange et Sosh ! Pendant quelques jours, il est en effet possible d'obtenir le smartphone 5G au prix exact de 399 euros au lieu de 699 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Au même titre que le Samsung Galaxy FE 2020, le Xiaomi 11T Pro compatible 5G bénéficie d'une remise immédiate de 150 euros chez Orange et Sosh. Avec cette réduction valable jusqu'au 14 mars 2022, le prix du smartphone passe de 699 euros à 549 euros.

En plus de la remise immédiate, le smartphone de la marque chinoise disponible en deux coloris au choix est éligible à un bonus de reprise de 150 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange grâce au mode de retrait Click & Collect. Avec ce bonus, le Xiaomi 11T Pro revient donc au prix minimal de 399 euros.

Concernant ses principales caractéristiques, la version Pro du Xiaomi 11T est un téléphone doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Snapdragon 888, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation Android associé à une surcouche MIUI. Pour la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 108 MP + 8 MP + 5 MP et un capteur frontal de 16 MP. Quant à la connectivité, elle se compose notamment du WiFi 6, du Bluetooth 5.2, d'un port USB Type-C et du GPS. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Xiaomi 11T Pro.