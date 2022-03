299 €, c’est le prix du Samsung Galaxy S20 FE 5G chez Orange et Sosh

Si vous êtes à la recherche d'une belle promotion sur le Galaxy S20 FE 5G, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Au cours d'une offre à durée limitée, le smartphone de Samsung est proposé à 299 euros chez Orange et Sosh.

Vous avez exactement jusqu'à lundi 14 mars 2022 inclus pour bénéficier d'une remise immédiate de 150 euros sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G chez Orange et Sosh. Avec cette réduction, le prix du smartphone passe de 599 euros à 449 euros.

Mais ce n'est pas tout ! Le téléphone en question est éligible à un bonus de reprise de 150 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange par l'intermédiaire du mode Click & Collect. Grâce au bonus, le Galaxy S20 FE revient donc au prix minimal de 299 euros.

Pour rappel, le Fan Edition du Galaxy S20 est un smartphone qui dispose d'un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), d'une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide et du système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 12 + 12 + 8 MP et un capteur frontal de 32 MP. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.