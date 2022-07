Cette TV LED 4K UHD 50″ avec Android TV est à 249,99 €

Belle offre à saisir sur une TV LED 4K UHD 50″ avec Android TV ! Actuellement, Cdiscount propose un téléviseur de la marque Continental Edison pour exactement 249,99 euros. Un bon plan idéal pour celles et ceux qui souhaitent se procurer un bon téléviseur sans se ruiner.

Alors que les soldes Cdiscount été 2022 se poursuivent en ce mois de juillet, le site e-commerce français propose un téléviseur avec Android TV à un bon prix. En cette période estivale, les clients Cdiscount peuvent en effet acquérir la TV LED 4K UHD Continental Edison CELED50SAFM20B6 à exactement 249,99 euros. Pour la livraison, des frais de port à hauteur de 14,99 euros (minimum) sont appliqués dans le cas d'un retrait en point relais.

Pour moins de 250 euros, la TV LED 4K UHD Continental Edison CELED50SAFM20B6 est un téléviseur qui embarque un écran à rétroéclairage par LED de 50 pouces (diagonale de 127 cm) avec une résolution de 3840 x 2160 pixels. L'appareil dispose aussi d'un format d'affichage 4K UHD et d'une compatibilité avec la technologie HDR.

Du côté de la connectique, on retrouve essentiellement trois port HDMI, deux ports USB, le Wifi et la technologie sans fil Bluetooth. Avec le système Android TV, il sera possible de retrouver de nombreuses applications de streaming comme Netflix, YouTube, Prime Video, myCANAL ou encore Disney+.

