Bon plan trottinette électrique : la Xiaomi Mi 1S est à un très bon prix

Pour vos futurs déplacements en ville lors de la période estivale, procurez-vous une trottinette électrique à moins de 300 euros. En ce moment, la Xiaomi Mi 1S est à exactement 299,99 euros sur le site Cdiscount. Une offre intéressante valable dans la limite des stocks disponibles !

Les soldes d'été 2021 commenceront le 30 juin prochain et Cdiscount a déjà anticipé l'événement commercial en proposant un bon prix sur la Xiaomi Mi 1S.

Au cours d'une durée indéterminée, la trottinette électrique de la marque chinoise est vendue à 299,99 euros au lieu de 449 euros (prix conseillé sur le site du constructeur) ; ce qui fait une remise immédiate de 150 euros. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués pour une livraison standard à domicile ou en point relais.

Pour en revenir à la Mi 1S, la trottinette électrique de Xiaomi qui peut accueillir une personne de 100 kilos affiche un poids à vide de 12,5 kilos et dispose d'une batterie de 7650 mAh assurant une autonomie jusqu’à 30 km. On retrouvera aussi des pneus de 8,5 pouces et un moteur d'une puissance maximale 500 W. L'engin peut atteindre la vitesse maximale de 25 km/h et se charge complètement en 5,5 heures environ. Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth, la trottinette peut se connecter aux smartphones sous Android 4.3 (et versions supérieures) ou iOS 9.0 (et modèles ultérieurs).