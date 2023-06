Trottinette électrique : la Ninebot Segway F25E II est à 299,99 €

À la recherche d'une trottinette électrique à moins de 300 euros ? Au cours d'une offre promotionnelle sur le site Carrefour, la Ninebot Segway F25E II bénéficie de 130 euros de réduction. Mais attention, les stocks sont limités !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez jusqu'au mardi 18 juillet 2023, et ce dans la limite des 1500 pièces disponibles, pour profiter d'une remise immédiate de 130 euros sur l'achat d'une trottinette électrique de la marque Segway chez Carrefour.

Affichée en temps normal à 429,99 euros, la Ninebot Segway F25E II proposée dans un coloris noir voit son prix diminuer à 299,99 euros. Pour information, des frais de port supplémentaires à hauteur de 19 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison à domicile.

D'un poids à vide de 15,3 kilos, la Ninebot F25E II signée Segway est dotée de deux pneus de 10 pouces chacun (avec chambre à air), d'une vitesse maximale de 25 km/h, d'une autonomie estimée à 25 km, d'un moteur d'une puissance maximale de 500 W et d'une batterie de 7650 mAh. Du côté des équipements, on retrouve notamment un frein électronique à l'avant, un frein à disque à l'arrière, des feux à DEL à l'avant (2,1 W haute puissance) et à l'arrière, des réflecteurs latéraux et arrière, ainsi qu'un clignotant. Enfin, l'engin électrique est compatible avec la technologie sans fil Bluetooth et les smartphones tournant sous Android et iOS.