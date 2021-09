Bon plan sur le smartphone Realme 7i qui chute à 119 €

Votre budget pour l'achat d'un smartphone ne dépasse pas les 150 euros ? Le bon plan qui suit pourrait alors vous intéresser. Cdiscount et Electro Depot proposent en ce moment le smartphone Realme 7i au meilleur prix du marché. En coloris bleu ou gris, il est affiché à seulement 119 €. Une affaire à ne pas laisser passer.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR ELECTRO DEPOT

Le Realme 7i est en promotion du coté des enseignes Cdiscount et Electro Depot. Le premier propose le smartphone dans son coloris bleu à 119 € et le second le coloris gris à 118,98 €. Il s'agit de la version embarquant 64 Go de mémoire de stockage interne et 4 Go de mémoire RAM.

Le Realme 7i propose une fiche technique et des fonctionnalités intéressantes. Le terminal arbore un écran tactile de 6.5″ de définition HD+ (720 x 1600 pixels). Il est animé par le processeur Helio G85 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz, épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire d'une capacité de 64 Go.

Sa batterie de grande capacité (6000 mAh) est également compatible avec la charge rapide et vous permet de tenir aisément une journée entière. Niveau sécurité, le smartphone est doté d'un capteur d'empreintes digitales à l'arrière. Enfin, coté photo, le smartphone est équipé de trois capteurs 48+8+2 MP ainsi que d'un capteur selfie de 8MP.

Lire aussi : Meilleurs smartphones entre 100 € et 200 €